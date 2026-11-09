완전 무선 오픈 이어버드
이어커프 스타일
최대 28시간 재생
Bluetooth 멀티포인트
이 오픈 이어버드는 귓바퀴에 가볍지만 안정적으로 고정되며, 유연한 연결부를 통해 착용감을 조절하여 최상의 편안함을 누릴 수 있습니다. 정밀 공기 전도 드라이버가 귀를 막지 않고 외이도로 소리를 전달하므로 바로 주변에서 일어나는 상황도 들을 수 있습니다.
완전히 충전하면 7시간 재생할 수 있으며, 케이스를 사용하면 21시간을 추가로 재생할 수 있습니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 15분간 넣어두면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완전히 충전하는 데는 2시간이 걸리며, 모노 모드를 사용하면 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드를 사용할 수 있습니다.
고급 Bluetooth 연결 기능으로 더욱 안정적인 연결과 끊김 없는 스트리밍을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 기기에 동시에 연결할 수 있습니다. 귀에 거슬리는 음 끊김 없이 플레이리스트나 좋아하는 팟캐스트를 즐겨보세요.
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