오픈 이어 버드. 4가지 위치로 핏 조절 가능.
산책부터 운동까지, 음악부터 팟캐스트까지. 이 오픈이어 이어버드는 이동 중에도 뛰어난 사운드를 전달합니다. 조절식 이어후크를 통해 내게 가장 편안한 핏을 선택할 수 있고 오픈이어 디자인 덕분에 재생 중인 사운드를 들으면서도 주변 소리를 들을 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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오픈 이어 버드. 4가지 위치로 핏 조절 가능.
- 진정한 무선 오픈 이어버드
- 4가지 위치 조절식 이어후크
- 최대 36시간 재생 가능
- Bluetooth® 6.0
맞춤형 오픈이어 핏을 위한 4가지 위치 조절식 이어후크
사람마다 귀 모양이 다르기 때문에, 이 이어버드는 4가지 위치로 조절하여 내게 맞는 핏을 선택할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 이어후크가 귀를 감싸며 4가지 위치로 조절되어, 안경을 써도 하루 종일 안정적이고 편안하게 착용할 수 있습니다.
음악 및 팟캐스트를 위한 탁월한 사운드
어떤 핏을 선택하든 정밀 공기 전도 드라이버가 귀 안쪽으로 자연스럽고 균형 잡힌 사운드를 전달합니다. 팟캐스트의 음성이 또렷하게 전달되고, 풀 스펙트럼 오디오가 저음, 중음, 고음을 조화롭게 구현하여 음악을 제대로 전달합니다.
충전 케이스 사용 시 최대 36시간 재생 가능
완전 충전으로 8시간 재생이 가능하며 충전 케이스를 사용하면 추가로 28시간 더 재생이 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 10분만 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2시간이 소요되며, 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽을 사용할 수 있습니다.
IPX5 방수
IPX5 등급의 오픈 이어 버드는 일상의 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다. 땀이 많이 나는 운동을 할 때, 먼지가 많은 거리에서, 진흙길에서 그리고 가벼운 비가 내릴 때도 문제없이 사용할 수 있습니다.
Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링
최신 Bluetooth® 6.0 장치와 호환성을 통해 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.
4-마이크 기술. 붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질
이 헤드폰은 4개의 마이크 설정을 자랑하며, 그중 두 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 시끄러운 카페에서 통화하더라도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 AI 뉴럴 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 다이나믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
RCS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.
이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
Closed
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
15.8mm
- 임피던스
-
16Ohm
- 최대 전원 입력
-
30mW
- 감도
-
128dB(1KHz, 126mV)
- 드라이버 유형:
-
Dynamic
-
연결
- Bluetooth 버전
-
6.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
SBC
-
외부 상자
- 길이
-
26.50
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
24.30
cm
- 총 중량
-
4.08
kg
- 높이
-
24.30
cm
- GTIN
-
1 48 95229 17983 4
- 순 중량
-
2.59
kg
- 용기 중량
-
3.76
kg
-
편의성
- 볼륨 컨트롤
-
Touch control
- 방수
-
IPX5
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
Yes
- 펌웨어 업데이트 가능
-
Yes
- 컨트롤 유형
-
Touch
- LED 안전 조명
-
Yes
-
내부 상자
- 길이
-
12.40
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
11.40
cm
- 높이
-
10.90
cm
- 순 중량
-
0.32
kg
- 총 중량
-
0.46
kg
- 용기 중량
-
0.14
kg
- GTIN
-
2 48 95229 17983 1
-
소비전력
- 배터리 개수
-
3개
- 음악 재생 시간
-
8 + 28
시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
10 mins for an hour
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (Built-in)
- 배터리 중량(총)
-
17.3
g
- 배터리 용량(케이스)
-
720
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
70
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
11.7
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
11.6
cm
- 깊이
-
3.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 17983 7
- 총 중량
-
0.134
kg
- 순 중량
-
0.108
kg
- 용기 중량
-
0.026
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
Yes
- 충전 케이스
-
예
-
디자인
- 색상
-
Black
- 착용 스타일
-
Ear-hook
- 이어 피팅
-
Open-ear
- 이어폰형 피팅 유형
-
Open fit
-
통신
- 통화용 마이크
-
2 mics on each side
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
Multi-Function touch
- 음성 지원 도움
-
Yes
-
규격
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
4.45 x 4.06 x 1.28 cm
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
8.52 x 5.97 x 2.81
- 총 중량
-
0.074 kg
-
지속 가능성
- 플라스틱 쉘
-
Plastic shell contains 69% RCS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492
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