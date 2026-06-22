충전 케이스 사용 시 최대 36시간 재생 가능

완전 충전으로 8시간 재생이 가능하며 충전 케이스를 사용하면 추가로 28시간 더 재생이 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 10분만 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2시간이 소요되며, 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽을 사용할 수 있습니다.