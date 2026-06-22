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  • 오픈 이어 버드. 4가지 위치로 핏 조절 가능. 오픈 이어 버드. 4가지 위치로 핏 조절 가능. 오픈 이어 버드. 4가지 위치로 핏 조절 가능.

    오픈이어 진정한 무선 이어버드

    TAQ4000WT/97

    오픈 이어 버드. 4가지 위치로 핏 조절 가능.

    산책부터 운동까지, 음악부터 팟캐스트까지. 이 오픈이어 이어버드는 이동 중에도 뛰어난 사운드를 전달합니다. 조절식 이어후크를 통해 내게 가장 편안한 핏을 선택할 수 있고 오픈이어 디자인 덕분에 재생 중인 사운드를 들으면서도 주변 소리를 들을 수 있습니다.

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    이용 가능:

    오픈이어 진정한 무선 이어버드

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    오픈 이어 버드. 4가지 위치로 핏 조절 가능.

    • 진정한 무선 오픈 이어버드
    • 4가지 위치 조절식 이어후크
    • 최대 36시간 재생 가능
    • Bluetooth® 6.0

    맞춤형 오픈이어 핏을 위한 4가지 위치 조절식 이어후크

    사람마다 귀 모양이 다르기 때문에, 이 이어버드는 4가지 위치로 조절하여 내게 맞는 핏을 선택할 수 있습니다. 부드럽고 유연한 이어후크가 귀를 감싸며 4가지 위치로 조절되어, 안경을 써도 하루 종일 안정적이고 편안하게 착용할 수 있습니다.

    음악 및 팟캐스트를 위한 탁월한 사운드

    어떤 핏을 선택하든 정밀 공기 전도 드라이버가 귀 안쪽으로 자연스럽고 균형 잡힌 사운드를 전달합니다. 팟캐스트의 음성이 또렷하게 전달되고, 풀 스펙트럼 오디오가 저음, 중음, 고음을 조화롭게 구현하여 음악을 제대로 전달합니다.

    충전 케이스 사용 시 최대 36시간 재생 가능

    완전 충전으로 8시간 재생이 가능하며 충전 케이스를 사용하면 추가로 28시간 더 재생이 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 10분만 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2시간이 소요되며, 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽을 사용할 수 있습니다.

    IPX5 방수

    IPX5 등급의 오픈 이어 버드는 일상의 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다. 땀이 많이 나는 운동을 할 때, 먼지가 많은 거리에서, 진흙길에서 그리고 가벼운 비가 내릴 때도 문제없이 사용할 수 있습니다.

    Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링

    최신 Bluetooth® 6.0 장치와 호환성을 통해 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.

    4-마이크 기술. 붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질

    이 헤드폰은 4개의 마이크 설정을 자랑하며, 그중 두 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 시끄러운 카페에서 통화하더라도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.

    필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화

    음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 AI 뉴럴 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 다이나믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

    RCS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.

    이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      Closed
      주파수 범위
      20~20,000Hz
      스피커 직경
      15.8mm
      임피던스
      16Ohm
      최대 전원 입력
      30mW
      감도
      128dB(1KHz, 126mV)
      드라이버 유형:
      Dynamic

    • 연결

      Bluetooth 버전
      6.0
      Bluetooth 프로필
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      최대 범위
      최대 10  m
      멀티포인트 연결
      지원 코덱
      SBC

    • 외부 상자

      길이
      26.50  cm
      소비자 패키지 수
      24
      24.30  cm
      총 중량
      4.08  kg
      높이
      24.30  cm
      GTIN
      1 48 95229 17984 1
      순 중량
      2.59  kg
      용기 중량
      3.76  kg

    • 편의성

      볼륨 컨트롤
      Touch control
      방수
      IPX5
      필립스 헤드폰 앱 지원
      Yes
      펌웨어 업데이트 가능
      Yes
      컨트롤 유형
      Touch
      LED 안전 조명
      Yes

    • 내부 상자

      길이
      12.40  cm
      소비자 패키지 수
      3
      11.40  cm
      높이
      10.90  cm
      순 중량
      0.32  kg
      총 중량
      0.46  kg
      용기 중량
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17984 8

    • 소비전력

      배터리 개수
      3개
      음악 재생 시간
      8 + 28  시간
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      10 mins for an hour
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (Built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Polymer (Built-in)
      배터리 중량(총)
      17.3  g
      배터리 용량(케이스)
      720  mAh
      배터리 용량(이어버드)
      70  mAh

    • 포장 크기

      높이
      11.7  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      11.6  cm
      깊이
      3.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 17984 4
      총 중량
      0.134  kg
      순 중량
      0.108  kg
      용기 중량
      0.026  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      Yes
      충전 케이스

    • 디자인

      색상
      Black
      착용 스타일
      Ear-hook
      이어 피팅
      Open-ear
      이어폰형 피팅 유형
      Open fit

    • 통신

      통화용 마이크
      2 mics on each side

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      Multi-Function touch
      음성 지원 도움
      Yes

    • 규격

      이어버드 규격(WxDxH)
      4.45 x 4.06 x 1.28 cm
      충전 케이스 규격(WxDxH)
      8.52 x 5.97 x 2.81
      총 중량
      0.074 kg

    • 지속 가능성

      플라스틱 쉘
      Plastic shell contains 69% RCS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

    Badge-D2C

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