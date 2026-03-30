소음은 줄이고, 착용감은 높이고

더 가볍고, 더 나은 착용감과 뛰어난 사운드를 제공하는 완전 무선 이어버드로 일상을 즐기십시오. 액티브 노이즈 캔슬링으로 방해받지 않고 음악을 감상할 수 있으며, 질감이 있는 이어팁이 이어버드를 편안하게 제자리에 고정해 줍니다.