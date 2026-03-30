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    True 무선 헤드폰

    TAT2200LB/97

    소음은 줄이고, 착용감은 높이고

    더 가볍고, 더 나은 착용감과 뛰어난 사운드를 제공하는 완전 무선 이어버드로 일상을 즐기십시오. 액티브 노이즈 캔슬링으로 방해받지 않고 음악을 감상할 수 있으며, 질감이 있는 이어팁이 이어버드를 편안하게 제자리에 고정해 줍니다.

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    이용 가능:

    True 무선 헤드폰

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    소음은 줄이고, 착용감은 높이고

    • 소형 이어버드. 편안한 착용감
    • 효과적인 소음 차단
    • 4-마이크 기술
    • 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음

    꿈처럼 편안하게 착용되는 일상용 이어버드에서 나오는 훌륭한 사운드

    질감이 있는 SecureFit 이어 팁은 더 가볍고 편안한 착용감을 제공하는 동시에 뛰어난 밀폐성으로 더욱 향상된 사운드를 선사합니다. 다이나믹한 중저음과 같은 기능으로 조용히 듣더라도 좋아하는 음악을 강력한 사운드로 마음껏 즐길 수 있습니다.

    항상 액티브 노이즈 캔슬링을 켜고 음악을 들으세요

    액티브 노이즈 캔슬링이 외부 소음을 줄여 음악, 팟캐스트 및 통화에 집중할 수 있습니다. 이어버드 또는 전용 앱으로 켜고 끌 수 있으며, 인식 모드를 사용하면 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다.

    4-마이크 기술. 붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질

    이 헤드폰은 4개의 마이크 설정을 자랑하며, 그중 두 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 시끄러운 카페에서 통화하더라도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.

    Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링

    최신 Bluetooth® 6.0 장치와의 호환성을 통해 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. Google Fast Pair 및 Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.

    IPX4 방수 및 방한

    궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.

    주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스(끈 구멍 포함)

    작은 충전 케이스는 주머니에 쉽게 넣거나 끈 구멍에 스트랩을 연결하여 가방이나 벨트 고리에 걸 수 있습니다. 모노 모드를 사용하면 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드는 사용할 수 있습니다.

    케이스로 최대 36시간 재생 가능

    노이즈 캔슬링 기능을 끄면 완충 시 8시간 동안 재생이 가능하며 충전 케이스를 활용하면 추가로 28시간 더 재생할 수 있습니다(노이즈 캔슬링 기능을 켜면 6시간 재생, 케이스 사용 시 추가 21시간 더 재생 가능). 빠른 충전이 필요한 경우 케이스로 10분 동안 충전하면 2시간을 더 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.

    필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화

    음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 AI 뉴럴 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 다이나믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

    따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

    헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 깊은 중저음과 함께 따뜻하고 자연스러운 음향을 제공합니다. 무엇을 듣든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.

    GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.

    이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20~20,000Hz
      스피커 직경
      10mm
      임피던스
      16Ohm
      최대 전원 입력
      3mW
      감도
      105db±2db(1kHz, 126mV)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      Bluetooth 버전
      6.0
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      멀티포인트 연결
      지원 코덱
      SBC

    • 외부 상자

      길이
      43.50  cm
      소비자 패키지 수
      24
      24.50  cm
      총 중량
      2.95  kg
      높이
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17818 9
      순 중량
      1.42  kg
      용기 중량
      1.53  kg

    • 편의성

      볼륨 컨트롤
      방수
      IPX4
      필립스 헤드폰 앱 지원
      TWS용 모노 모드
      펌웨어 업데이트 가능
      컨트롤 유형
      감촉으로
      Google Fast Pair
      Microsoft Swift Pair

    • 내부 상자

      길이
      11.30  cm
      소비자 패키지 수
      3
      10.40  cm
      높이
      10.00  cm
      순 중량
      0.18  kg
      총 중량
      0.32  kg
      용기 중량
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17818 6

    • 소비전력

      배터리 개수
      3개
      충전 시간
      2  시간
      음악 재생 시간(ANC 켜짐)
      6 + 21  시간
      음악 재생 시간(ANC 꺼짐)
      8 + 28  시간
      고속 충전 시간
      10 mins for 2 hrs
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 중량(총)
      10.1  g
      배터리 용량(케이스)
      410  mAh
      배터리 용량(이어버드)
      50  mAh

    • 포장 크기

      높이
      11.2  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      9.6  cm
      깊이
      3.4  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 17818 2
      총 중량
      0.085  kg
      순 중량
      0.059  kg
      용기 중량
      0.026  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      이어 팁
      3쌍(S, M, L)
      충전 케이스

    • 디자인

      색상
      라이트 블루
      착용 스타일
      이어폰형
      이어 커플링 소재
      실리콘
      이어 피팅
      이어폰형
      이어폰형 피팅 유형
      실리콘 이어 팁

    • 통신

      통화용 마이크
      2 mics for each side

    • 규격

      충전 케이스 규격(WxDxH)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      이어버드 규격(WxDxH)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      총 중량
      0.034  kg

    • ANC 기능

      ANC 기술
      FF
      인식 모드
      ANC용 마이크
      마이크 2개
      ANC(액티브 노이즈 캔슬링)

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      다기능 터치
      음성 지원 도움

    • 지속 가능성

      플라스틱 쉘
      GRS 인증을 받은 재활용 폴리카보네이트 TE-00132492, 55% 포함

    Badge-D2C

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