소음은 줄이고, 착용감은 높이고
더 가볍고, 더 나은 착용감과 뛰어난 사운드를 제공하는 완전 무선 이어버드로 일상을 즐기십시오. 액티브 노이즈 캔슬링으로 방해받지 않고 음악을 감상할 수 있으며, 질감이 있는 이어팁이 이어버드를 편안하게 제자리에 고정해 줍니다. 모든 혜택 보기
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소음은 줄이고, 착용감은 높이고
- 소형 이어버드. 편안한 착용감
- 효과적인 소음 차단
- 4-마이크 기술
- 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
꿈처럼 편안하게 착용되는 일상용 이어버드에서 나오는 훌륭한 사운드
질감이 있는 SecureFit 이어 팁은 더 가볍고 편안한 착용감을 제공하는 동시에 뛰어난 밀폐성으로 더욱 향상된 사운드를 선사합니다. 다이나믹한 중저음과 같은 기능으로 조용히 듣더라도 좋아하는 음악을 강력한 사운드로 마음껏 즐길 수 있습니다.
항상 액티브 노이즈 캔슬링을 켜고 음악을 들으세요
액티브 노이즈 캔슬링이 외부 소음을 줄여 음악, 팟캐스트 및 통화에 집중할 수 있습니다. 이어버드 또는 전용 앱으로 켜고 끌 수 있으며, 인식 모드를 사용하면 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다.
4-마이크 기술. 붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질
이 헤드폰은 4개의 마이크 설정을 자랑하며, 그중 두 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 시끄러운 카페에서 통화하더라도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.
Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링
최신 Bluetooth® 6.0 장치와의 호환성을 통해 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. Google Fast Pair 및 Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.
IPX4 방수 및 방한
궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.
주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스(끈 구멍 포함)
작은 충전 케이스는 주머니에 쉽게 넣거나 끈 구멍에 스트랩을 연결하여 가방이나 벨트 고리에 걸 수 있습니다. 모노 모드를 사용하면 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드는 사용할 수 있습니다.
케이스로 최대 36시간 재생 가능
노이즈 캔슬링 기능을 끄면 완충 시 8시간 동안 재생이 가능하며 충전 케이스를 활용하면 추가로 28시간 더 재생할 수 있습니다(노이즈 캔슬링 기능을 켜면 6시간 재생, 케이스 사용 시 추가 21시간 더 재생 가능). 빠른 충전이 필요한 경우 케이스로 10분 동안 충전하면 2시간을 더 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 AI 뉴럴 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 다이나믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 깊은 중저음과 함께 따뜻하고 자연스러운 음향을 제공합니다. 무엇을 듣든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.
GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.
이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
10mm
- 임피던스
-
16Ohm
- 최대 전원 입력
-
3mW
- 감도
-
105db±2db(1kHz, 126mV)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
6.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
SBC
-
외부 상자
- 길이
-
43.50
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
24.50
cm
- 총 중량
-
2.95
kg
- 높이
-
12.50
cm
- GTIN
-
1 48 95229 17817 2
- 순 중량
-
1.42
kg
- 용기 중량
-
1.53
kg
-
편의성
- 볼륨 컨트롤
-
예
- 방수
-
IPX4
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
예
- TWS용 모노 모드
-
예
- 펌웨어 업데이트 가능
-
예
- 컨트롤 유형
-
감촉으로
- Google Fast Pair
-
예
- Microsoft Swift Pair
-
예
-
내부 상자
- 길이
-
11.30
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
10.40
cm
- 높이
-
10.00
cm
- 순 중량
-
0.18
kg
- 총 중량
-
0.32
kg
- 용기 중량
-
0.14
kg
- GTIN
-
2 48 95229 17817 9
-
소비전력
- 배터리 개수
-
3개
- 충전 시간
-
2
시간
- 음악 재생 시간(ANC 켜짐)
-
6 + 21
시간
- 음악 재생 시간(ANC 꺼짐)
-
8 + 28
시간
- 고속 충전 시간
-
10 mins for 2 hrs
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
10.1
g
- 배터리 용량(케이스)
-
410
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
50
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
11.2
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.6
cm
- 깊이
-
3.4
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 17817 5
- 총 중량
-
0.085
kg
- 순 중량
-
0.059
kg
- 용기 중량
-
0.026
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 이어 팁
-
3쌍(S, M, L)
- 충전 케이스
-
예
-
디자인
- 색상
-
화이트
- 착용 스타일
-
이어폰형
- 이어 커플링 소재
-
실리콘
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
실리콘 이어 팁
-
통신
- 통화용 마이크
-
2 mics for each side
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
3.83 x 2.65 x 5.73
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
1.51 x 2.16 x 1.87
cm
- 총 중량
-
0.034
kg
-
ANC 기능
- ANC 기술
-
FF
- 인식 모드
-
예
- ANC용 마이크
-
마이크 2개
- ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
-
예
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
다기능 터치
- 음성 지원 도움
-
예
-
지속 가능성
- 플라스틱 쉘
-
GRS 인증을 받은 재활용 폴리카보네이트 TE-00132492, 55% 포함
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