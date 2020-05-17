2000 series 인이어 True Wireless 헤드폰
언제든 휴대할 수 있는 스타일
슬림핏 청바지 주머니에도 넣을 수 있는 무선 이어폰 충전 케이스가 있다면 정말 유용하지 않을까요? 방수 및 방한 기능을 갖춘 이 이어폰형 헤드폰은 최대 12시간 동안 탁월한 사운드를 선사합니다. 모든 혜택 보기
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2000 series 인이어 True Wireless 헤드폰
IPX4 방수 및 방한
소형 충전 케이스는 최고의 편의성을 제공합니다. 이 진정한 무선 헤드폰은 어느 방향에서든 방수를 지원합니다. 땀을 흘려도, 비가 오는 날에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.
최대 12시간의 재생 시간을 위한 초소형 충전 케이스
주머니 속에 여러 번 충전할 수 있는 케이스를 갖고 밖으로 나가보세요. 한 번의 충전으로 최대 4시간 재생이 가능하며 완전히 충전된 케이스로 8시간을 추가로 재생할 수 있습니다. 케이스로 15분 간 충전하면 한 시간 동안 재생할 수 있습니다. 케이스를 완전히 충전하는 데는 USB-C 기준 2시간이 소요됩니다.
안정적이고 편안한 착용감
6mm 네오디뮴 드라이버를 통해 들리는 뛰어난 사운드를 완벽하게 밀착되는 경량형 디자인으로 편안하게 즐겨보세요. 부드럽고 교체 가능한 이어 팁 커버는 편안한 착용감을 찾도록 도와줍니다.
음악 및 통화 볼륨 제어에 사용할 수 있는 이어버드 스위치
이어버드 각각의 버튼을 사용하여 더 쉽게 음악 감상 환경을 제어해 보세요. 트랙 건너뛰기, 일시정지는 물론 전화를 받거나 끊을 수도 있습니다.
손쉬운 스마트폰 보이스 어시스턴트 작동
휴대폰을 건드리지 않고도 휴대폰의 보이스 어시스턴트를 켭니다. 스마트폰 보이스 어시스턴트에 음악 재생, 길 찾기, 정보 검색 등을 요청해보세요.
스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색
이 헤드폰은 충전 케이스에서 꺼내는 즉시 페어링할 준비가 됩니다. 한 번 페어링이 되었으면 헤드폰이 이전에 페어링된 장치를 기억합니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
밀폐형
- 스피커 직경
-
6mm
- 다이어프램
-
PET
- 임피던스
-
16Ω
- 마그넷 유형
-
네오디뮴
- 주파수 응답
-
20 - 20 000
Hz
- 감도
-
90
dB
-
연결
- 마이크
-
내장형 마이크
- Bluetooth 버전
-
5.1
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
-
외부 상자
- 길이
-
37.5
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
27.5
cm
- 총 중량
-
4.25
kg
- 높이
-
24.5
cm
- GTIN
-
1 48 95229 10989 3
- 순 중량
-
0.768
kg
- 용기 중량
-
3.482
kg
-
편의성
- 통화 관리
-
-
통화 응답/통화 종료
-
수신 거부
-
두 통화 간 전환
-
내부 상자
- 길이
-
18.7
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
12.8
cm
- 높이
-
10.4
cm
- 순 중량
-
0.096
kg
- 총 중량
-
0.5
kg
- 용기 중량
-
0.404
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10989 0
-
소비전력
- 배터리 유형
-
리튬 이온
- 충전식
-
예
- 음악 재생 시간
-
4+8
시간
- 대기 시간
-
50시간
- 통화 시간
-
3시간
-
포장 크기
- 높이
-
18
cm
- 폭
-
9.5
cm
- 깊이
-
4
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 10989 6
- 총 중량
-
0.153
kg
- 순 중량
-
0.032
kg
- 용기 중량
-
0.121
kg
-
제품 규격
- 높이
-
2.9
cm
- 폭
-
5.5
cm
- 깊이
-
3.7
cm
- 중량
-
0.032
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- USB 케이블
-
USB(A 타입 - C 타입) 케이블
- 이어캡
-
3가지 크기
-
디자인
- 색상
-
블랙
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20125 5
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