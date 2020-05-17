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    2000 series 인이어 True Wireless 헤드폰

    TAT2205BL/00

    언제든 휴대할 수 있는 스타일

    슬림핏 청바지 주머니에도 넣을 수 있는 무선 이어폰 충전 케이스가 있다면 정말 유용하지 않을까요? 방수 및 방한 기능을 갖춘 이 이어폰형 헤드폰은 최대 12시간 동안 탁월한 사운드를 선사합니다.

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    2000 series 인이어 True Wireless 헤드폰

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    언제든 휴대할 수 있는 스타일

    • 6mm 드라이버/밀폐형
    • Bluetooth®

    IPX4 방수 및 방한

    소형 충전 케이스는 최고의 편의성을 제공합니다. 이 진정한 무선 헤드폰은 어느 방향에서든 방수를 지원합니다. 땀을 흘려도, 비가 오는 날에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.

    최대 12시간의 재생 시간을 위한 초소형 충전 케이스

    주머니 속에 여러 번 충전할 수 있는 케이스를 갖고 밖으로 나가보세요. 한 번의 충전으로 최대 4시간 재생이 가능하며 완전히 충전된 케이스로 8시간을 추가로 재생할 수 있습니다. 케이스로 15분 간 충전하면 한 시간 동안 재생할 수 있습니다. 케이스를 완전히 충전하는 데는 USB-C 기준 2시간이 소요됩니다.

    안정적이고 편안한 착용감

    6mm 네오디뮴 드라이버를 통해 들리는 뛰어난 사운드를 완벽하게 밀착되는 경량형 디자인으로 편안하게 즐겨보세요. 부드럽고 교체 가능한 이어 팁 커버는 편안한 착용감을 찾도록 도와줍니다.

    음악 및 통화 볼륨 제어에 사용할 수 있는 이어버드 스위치

    이어버드 각각의 버튼을 사용하여 더 쉽게 음악 감상 환경을 제어해 보세요. 트랙 건너뛰기, 일시정지는 물론 전화를 받거나 끊을 수도 있습니다.

    손쉬운 스마트폰 보이스 어시스턴트 작동

    휴대폰을 건드리지 않고도 휴대폰의 보이스 어시스턴트를 켭니다. 스마트폰 보이스 어시스턴트에 음악 재생, 길 찾기, 정보 검색 등을 요청해보세요.

    스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색

    이 헤드폰은 충전 케이스에서 꺼내는 즉시 페어링할 준비가 됩니다. 한 번 페어링이 되었으면 헤드폰이 이전에 페어링된 장치를 기억합니다.

    음악에서 통화로 전환되는 내장형 마이크

    -

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      스피커 직경
      6mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      16Ω
      마그넷 유형
      네오디뮴
      주파수 응답
      20 - 20 000  Hz
      감도
      90  dB

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      Bluetooth 버전
      5.1
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      최대 범위
      최대 10  m

    • 외부 상자

      길이
      37.5  cm
      소비자 패키지 수
      24
      27.5  cm
      총 중량
      4.25  kg
      높이
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 10992 3
      순 중량
      0.768  kg
      용기 중량
      3.482  kg

    • 편의성

      통화 관리
      • 통화 응답/통화 종료
      • 수신 거부
      • 두 통화 간 전환

    • 내부 상자

      길이
      18.7  cm
      소비자 패키지 수
      3
      12.8  cm
      높이
      10.4  cm
      순 중량
      0.096  kg
      총 중량
      0.5  kg
      용기 중량
      0.404  kg
      GTIN
      2 48 95229 10992 0

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      충전식
      음악 재생 시간
      4+8  시간
      대기 시간
      50시간
      통화 시간
      3시간

    • 포장 크기

      높이
      18  cm
      9.5  cm
      깊이
      4  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 10992 6
      총 중량
      0.153  kg
      순 중량
      0.032  kg
      용기 중량
      0.121  kg

    • 제품 규격

      높이
      2.9  cm
      5.5  cm
      깊이
      3.7  cm
      중량
      0.032  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블
      USB(A 타입 - C 타입) 케이블
      이어캡
      3가지 크기

    • 디자인

      색상
      블루

    • UPC

      UPC
      8 40063 20124 8

    Badge-D2C

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