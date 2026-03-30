분위기를 내며, 착용감을 즐기세요
보다 가볍고, 착용감 좋고, 풍부하고, 따뜻하며, 섬세한 사운드를 제공하는 완전 무선 이어버드로 자유롭게 청취하십시오. 적응형 노이즈 캔슬링이 주변 소음에 반응하며, 카페 및 라운지 모드로 음악을 잔잔히 깔면서 분위기를 낼 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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분위기를 내며, 착용감을 즐기세요
- 소형 이어버드. 편안한 착용감.
- 적응형 노이즈 캔슬링
- 6-마이크 기술
- 섬세하며 자연스러운 사운드
섬세한 사운드, 편안한 착용감 및 공간 오디오 모드
질감이 있는 SecureFit 이어 팁은 더 가볍고 편안한 착용감을 제공하는 동시에 뛰어난 밀폐성으로 더욱 향상된 사운드를 선사합니다. 필립스 공간 오디오 기능에는 카페 및 라운지 모드가 포함되어 있어 음악 소리를 배경 음악처럼 만들어줍니다. 따라서 음악을 들으면서 작업에 집중할 수 있습니다.
적응형 노이즈 캔슬링 기능으로 자유롭게 몰입
적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.
안정적인 Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 Auracast™
Bluetooth® 6.0은 빠르고 안정적인 연결을 보장하며, Auracast™를 지원하므로 이동 중에도 공영 방송을 들을 수 있습니다. 한 번에 두 개의 Bluetooth® 장치에 연결하고 연결된 장치는 앱을 통해 관리할 수 있습니다. 또한, Microsoft Swift Pair를 사용하면 Windows 사용자가 쉽게 작업할 수 있습니다.
6-마이크 기술. 붐비는 장소에서도 더욱 선명한 통화 품질
이 헤드폰은 6개의 마이크 설정을 자랑하며, 그중 세 개의 마이크와 AI 소음 감소 알고리즘이 결합하여 매우 선명한 통화 품질을 제공합니다. 혼잡한 카페에서도 주변의 소음에 영향을 받지 않고 상대방에게 선명한 목소리를 전달할 수 있습니다.
IPX4 방수 및 방한
궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.
최대 48시간 재생. 포켓 크기 충전 케이스
노이즈 캔슬링 기능을 끄면 완충 시 12시간 동안 재생이 가능하며 포켓 사이즈 충전 케이스를 활용하면 추가로 36시간 더 재생할 수 있습니다(노이즈 캔슬링 기능을 켜면 8시간 재생, 케이스 사용 시 추가 24시간 더 재생 가능). 빠른 사용을 위해 10분 동안 충전하면 2시간 더 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 AI 뉴럴 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 다이나믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 깊은 중저음과 함께 따뜻하고 자연스러운 음향을 제공합니다. 무엇을 듣든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.
GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.
이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
10mm
- 임피던스
-
32Ohm
- 최대 전원 입력
-
5mW
- 감도
-
106dB(1KHz, 179mV)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
6.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
-
외부 상자
- 길이
-
26.50
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
23.00
cm
- 총 중량
-
3.05
kg
- 높이
-
22.50
cm
- GTIN
-
1 48 95229 17941 4
- 순 중량
-
1.57
kg
- 용기 중량
-
1.48
kg
-
편의성
- 볼륨 컨트롤
-
예
- 방수
-
IPX4
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
예
- TWS용 모노 모드
-
예
- 펌웨어 업데이트 가능
-
예
- 컨트롤 유형
-
감촉으로
- Google Fast Pair
-
예
- Microsoft Swift Pair
-
예
-
내부 상자
- 길이
-
12.30
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
10.05
cm
- 높이
-
10.00
cm
- 순 중량
-
0.20
kg
- 총 중량
-
0.336
kg
- 용기 중량
-
0.136
kg
- GTIN
-
2 48 95229 17941 1
-
소비전력
- 배터리 개수
-
3개
- 충전 시간
-
2
시간
- 음악 재생 시간(ANC 켜짐)
-
8 + 24
시간
- 음악 재생 시간(ANC 꺼짐)
-
12 + 36
시간
- 고속 충전 시간
-
10 mins for 2 hrs
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
13.27
g
- 배터리 용량(케이스)
-
600
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
60
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
10.9
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.6
cm
- 깊이
-
3.55
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 17941 7
- 총 중량
-
0.093
kg
- 순 중량
-
0.066
kg
- 용기 중량
-
0.027
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 이어 팁
-
3쌍(S, M, L)
- 충전 케이스
-
예
-
디자인
- 색상
-
블랙
- 착용 스타일
-
이어폰형
- 이어 커플링 소재
-
실리콘
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
실리콘 이어 팁
-
통신
- 통화용 마이크
-
3 mics for each side
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
6.21 x 2.80 x 4.89
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
3.21 x 2.38 x 2.07
cm
- 총 중량
-
0.052
kg
-
ANC 기능
- ANC 기술
-
하이브리드
- 인식 모드
-
예
- 적응형 ANC
-
예
- ANC용 마이크
-
마이크 2개
- ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
-
예
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
다기능 터치
- 음성 지원 도움
-
예
-
지속 가능성
- 플라스틱 쉘
-
재활용 폴리카보네이트 TE-00132492, 57% 포함
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