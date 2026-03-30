안정적인 Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 Auracast™

Bluetooth® 6.0은 빠르고 안정적인 연결을 보장하며, Auracast™를 지원하므로 이동 중에도 공영 방송을 들을 수 있습니다. 한 번에 두 개의 Bluetooth® 장치에 연결하고 연결된 장치는 앱을 통해 관리할 수 있습니다. 또한, Microsoft Swift Pair를 사용하면 Windows 사용자가 쉽게 작업할 수 있습니다.