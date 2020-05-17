원하는 음악을 원하는 곳에서

방수 및 방한 기능을 갖춘 진정한 무선 헤드폰으로 언제 어디서나 최고의 사운드를 즐길 수 있습니다. 또한, 충전 케이스와 함께라면 최대 24시간까지 음악을 감상할 수 있습니다. 통화가 길어지면 한쪽 이어버드만 사용해 통화하고 그 동안 반대쪽 이어버드를 충전할 수 있습니다.