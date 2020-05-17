인이어 True Wireless 헤드폰
원하는 음악을 원하는 곳에서
방수 및 방한 기능을 갖춘 진정한 무선 헤드폰으로 언제 어디서나 최고의 사운드를 즐길 수 있습니다. 또한, 충전 케이스와 함께라면 최대 24시간까지 음악을 감상할 수 있습니다. 통화가 길어지면 한쪽 이어버드만 사용해 통화하고 그 동안 반대쪽 이어버드를 충전할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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원하는 음악을 원하는 곳에서
- 6mm 드라이버/밀폐형
- 편안한 착용감
- IPX4 방수/방한
- 최대 24시간 음악 재생
IPX4 방수 및 방한
IPX4 등급을 받은 이 진정한 무선 헤드폰은 전 방향 방수 처리 되어 있습니다. 땀을 조금 흘려도, 비를 잠깐 맞아도 걱정 없습니다.
휴대용 USB-C 충전 케이스. 최대 24시간의 재생 시간
주머니에서 여러 번 충전하며 길을 나서 보세요. 한 번 충전 시 최대 6시간까지 재생할 수 있으며, 완전히 충전된 케이스에서 충전 시 총 18시간이 더 주어집니다. 케이스에서 15분을 충전하면 1시간 동안 음악을 재생할 수 있습니다. USB-C를 통해 케이스를 완전히 충전하는 데 2시간이 소요됩니다.
모노 모드. 이어버드 간 마이크 전환
헤드폰의 배터리 잔량이 낮은 상황에서 통화를 해야 하는 경우, 한 쪽 이어버드만 사용하여 통화하고 그 동안 반대쪽 이어버드는 충전하세요. 마이크는 자동으로 사용 중인 이어버드에 할당되며, 필요에 따라 얼마든지 바꿀 수 있습니다.
안정적이고 편안한 착용감
6mm 네오디뮴 드라이버를 통해 들리는 뛰어난 사운드를 완벽하게 밀착되는 경량형 디자인으로 편안하게 즐겨보세요. 부드럽고 교체 가능한 이어 팁 커버는 편안한 착용감을 찾도록 도와줍니다.
다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어
다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 다기능 버튼을 길게 누르세요. 걸려오는 전화를 거부하고 계속 음악을 듣고 싶을 때는 버튼을 한 번 누르기면 하면 됩니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.
손쉬운 스마트폰 보이스 어시스턴트 작동
휴대폰을 건드리지 않고도 휴대폰의 보이스 어시스턴트를 켭니다. 스마트폰 보이스 어시스턴트에 음악 재생, 길 찾기, 정보 검색 등을 요청해보세요.
스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색
이 헤드폰은 충전 케이스에서 꺼내는 즉시 페어링할 준비가 됩니다. 한 번 페어링이 되었으면 헤드폰이 이전에 페어링된 장치를 기억합니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20 - 20,000Hz
- 스피커 직경
-
6mm
- 다이어프램
-
PET
- 임피던스
-
16Ω
- 마그넷 유형
-
네오디뮴
- 최대 전원 입력
-
5mW
- 감도
-
90dB(1K Hz)
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.1
- 무선
-
예
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 지원 코덱
-
SBC
- 무선 전송 유형
-
Bluetooth
-
외부 상자
- 길이
-
37.5
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
27.5
cm
- 총 중량
-
4.231
kg
- 높이
-
24.5
cm
- GTIN
-
1 48 95229 11019 6
- 순 중량
-
1.176
kg
- 용기 중량
-
3.055
kg
-
편의성
- 방수
-
IPX4
- TWS용 모노 모드
-
예
- 컨트롤 유형
-
버튼
-
내부 상자
- 길이
-
17.8
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
12.8
cm
- 높이
-
10.4
cm
- 순 중량
-
0.147
kg
- 총 중량
-
0.507
kg
- 용기 중량
-
0.36
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11019 3
-
소비전력
- 충전식
-
예
- 음악 재생 시간
-
6 + 18
시간
- 통화 시간
-
5시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 1 hr
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 용량(케이스)
-
500
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
50
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
17
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.5
cm
- 깊이
-
4
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 11019 9
- 총 중량
-
0.139
kg
- 순 중량
-
0.049
kg
- 용기 중량
-
0.09
kg
-
제품 규격
- 높이
-
4.2
cm
- 폭
-
3.6
cm
- 깊이
-
6.5
cm
- 중량
-
0.049
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 이어 팁
-
3쌍(S, M, L)
- 충전 케이스
-
예
- 충전 케이블
-
USB-C 케이블
-
디자인
- 색상
-
블랙
- 이어 커플링 소재
-
실리콘
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
실리콘 이어 팁
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