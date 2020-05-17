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    인이어 True Wireless 헤드폰

    TAT3255WT/00

    원하는 음악을 원하는 곳에서

    방수 및 방한 기능을 갖춘 진정한 무선 헤드폰으로 언제 어디서나 최고의 사운드를 즐길 수 있습니다. 또한, 충전 케이스와 함께라면 최대 24시간까지 음악을 감상할 수 있습니다. 통화가 길어지면 한쪽 이어버드만 사용해 통화하고 그 동안 반대쪽 이어버드를 충전할 수 있습니다.

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    인이어 True Wireless 헤드폰

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    원하는 음악을 원하는 곳에서

    • 6mm 드라이버/밀폐형
    • 편안한 착용감
    • IPX4 방수/방한
    • 최대 24시간 음악 재생

    IPX4 방수 및 방한

    IPX4 등급을 받은 이 진정한 무선 헤드폰은 전 방향 방수 처리 되어 있습니다. 땀을 조금 흘려도, 비를 잠깐 맞아도 걱정 없습니다.

    휴대용 USB-C 충전 케이스. 최대 24시간의 재생 시간

    주머니에서 여러 번 충전하며 길을 나서 보세요. 한 번 충전 시 최대 6시간까지 재생할 수 있으며, 완전히 충전된 케이스에서 충전 시 총 18시간이 더 주어집니다. 케이스에서 15분을 충전하면 1시간 동안 음악을 재생할 수 있습니다. USB-C를 통해 케이스를 완전히 충전하는 데 2시간이 소요됩니다.

    모노 모드. 이어버드 간 마이크 전환

    헤드폰의 배터리 잔량이 낮은 상황에서 통화를 해야 하는 경우, 한 쪽 이어버드만 사용하여 통화하고 그 동안 반대쪽 이어버드는 충전하세요. 마이크는 자동으로 사용 중인 이어버드에 할당되며, 필요에 따라 얼마든지 바꿀 수 있습니다.

    안정적이고 편안한 착용감

    6mm 네오디뮴 드라이버를 통해 들리는 뛰어난 사운드를 완벽하게 밀착되는 경량형 디자인으로 편안하게 즐겨보세요. 부드럽고 교체 가능한 이어 팁 커버는 편안한 착용감을 찾도록 도와줍니다.

    다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어

    다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 다기능 버튼을 길게 누르세요. 걸려오는 전화를 거부하고 계속 음악을 듣고 싶을 때는 버튼을 한 번 누르기면 하면 됩니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.

    손쉬운 스마트폰 보이스 어시스턴트 작동

    휴대폰을 건드리지 않고도 휴대폰의 보이스 어시스턴트를 켭니다. 스마트폰 보이스 어시스턴트에 음악 재생, 길 찾기, 정보 검색 등을 요청해보세요.

    스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색

    이 헤드폰은 충전 케이스에서 꺼내는 즉시 페어링할 준비가 됩니다. 한 번 페어링이 되었으면 헤드폰이 이전에 페어링된 장치를 기억합니다.

    음악에서 통화로 전환되는 내장형 마이크

    -

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20 - 20,000Hz
      스피커 직경
      6mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      16Ω
      마그넷 유형
      네오디뮴
      최대 전원 입력
      5mW
      감도
      90dB(1K Hz)

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.1
      무선
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      지원 코덱
      SBC
      무선 전송 유형
      Bluetooth

    • 외부 상자

      길이
      37.5  cm
      소비자 패키지 수
      24
      27.5  cm
      총 중량
      4.231  kg
      높이
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 11018 9
      순 중량
      1.176  kg
      용기 중량
      3.055  kg

    • 편의성

      방수
      IPX4
      TWS용 모노 모드
      컨트롤 유형
      버튼

    • 내부 상자

      길이
      17.8  cm
      소비자 패키지 수
      3
      12.8  cm
      높이
      10.4  cm
      순 중량
      0.147  kg
      총 중량
      0.507  kg
      용기 중량
      0.36  kg
      GTIN
      2 48 95229 11018 6

    • 소비전력

      충전식
      음악 재생 시간
      6 + 18  시간
      통화 시간
      5시간
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      15 mins for 1 hr
      배터리 유형(충전 케이스)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 유형(이어버드)
      Lithium Polymer (built-in)
      배터리 용량(케이스)
      500  mAh
      배터리 용량(이어버드)
      50  mAh

    • 포장 크기

      높이
      17  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      9.5  cm
      깊이
      4  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 11018 2
      총 중량
      0.139  kg
      순 중량
      0.049  kg
      용기 중량
      0.09  kg

    • 제품 규격

      높이
      4.2  cm
      3.6  cm
      깊이
      6.5  cm
      중량
      0.049  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      이어 팁
      3쌍(S, M, L)
      충전 케이스
      충전 케이블
      USB-C 케이블

    • 디자인

      색상
      화이트
      이어 커플링 소재
      실리콘
      이어 피팅
      이어폰형
      이어폰형 피팅 유형
      실리콘 이어 팁

    Badge-D2C

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