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이동 중에도 몰입하기
주변 환경에 실시간으로 반응하는 노이즈 캔슬링 완전 무선 이어버드로 항상 완벽한 환경에서 음악을 들을 수 있습니다. 음악부터 동영상, 통화까지 낮은 볼륨으로 들어도 깊은 저음으로 멋진 사운드를 들려줍니다.모든 혜택 보기
적응형 노이즈 캔슬링 기능은 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 소리를 듣고 싶다면 인식 모드를 통해 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 인식 기능(Quick Awareness)은 음성을 향상시켜 헤드폰을 벗지 않고도 대화를 나눌 수 있습니다.
뛰어난 음향의 이 True 무선 이어버드는 뛰어난 사운드를 제공하며, 10mm 드라이버를 최대한 활용하기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 왼쪽 이어버드 또는 필립스 헤드폰 앱을 통해 다이내믹한 중저음을 활성화하면 조용히 음악을 들을 때도 좋아하는 저음의 강력한 사운드를 마음껏 즐길 수 있습니다.
주머니에 작은 충전 케이스를 넣고 외출하기만 하면 이어버드는 항상 준비되어 있습니다. 사용하지 않을 때는 안전하게 보관할 수 있고, 모노 모드에서는 반대쪽 이어버드를 충전하면서 두 이어버드 중 한쪽을 사용할 수 있습니다.
노이즈 캔슬링 기능을 켜면 완충 시 최대 6시간까지 재생이 가능하며 케이스를 활용하면 추가로 12시간 더 재생할 수 있습니다(노이즈 캔슬링 기능을 끄면 8시간 재생, 케이스 사용 시 추가 16시간 더 재생 가능). 빠른 사용을 위해 이어버드를 15분 동안 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 케이스 자체는 USB-C를 통해 충전할 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.
노이즈 캔슬링, 음악 재생, 볼륨 및 통화를 위한 편리한 온-이어 터치 컨트롤이 있습니다. 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드 중 하나를 사용하고 싶습니까? 필립스 헤드폰 보조 앱을 통해 이러한 컨트롤을 설정하는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱을 사용하면 터치 컨트롤을 사용자 정의할 수 있을 뿐만 아니라, 적응형 노이즈 캔슬링 기능을 끄고 볼륨을 직접 제어할 수 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 이어버드 펌웨어를 최신 상태로 업데이트하거나, 연결된 장치를 관리할 수 있고, 앱 내 이퀄라이저를 활용할 수도 있습니다.
IPX4 등급의 True 무선 이어버드는 완전한 방수 기능을 갖추고 있습니다. 약간의 땀이 나거나 비가 오더라도 걱정할 필요가 없습니다.
이 이어버드는 Bluetooth LE Audio 및 LC3 코덱을 지원하는 장치와 함께 사용할 수 있어 더욱 안정적인 연결과 뚜렷하게 향상된 사운드를 제공합니다. 음악을 스트리밍할 때나 건물이 많은 지역에서 전화를 받아도 사운드가 저하되지 않으며, 영화를 시청할 때나 게임할 때도 거의 지연이 없습니다.
음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것이 더 좋아집니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
내부 상자
소비전력
포장 크기
액세서리
디자인
통신
ANC 기능
음성 지원
규격
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