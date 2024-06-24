향상된 연결과 사운드. 차세대 Bluetooth

이 이어버드는 Bluetooth LE Audio 및 LC3 코덱을 지원하는 장치와 함께 사용할 수 있어 더욱 안정적인 연결과 뚜렷하게 향상된 사운드를 제공합니다. 음악을 스트리밍할 때나 건물이 많은 지역에서 전화를 받아도 사운드가 저하되지 않으며, 영화를 시청할 때나 게임할 때도 거의 지연이 없습니다.