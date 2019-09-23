TAUT102BK/00
나를 위한 선물
편안하게 사운드를 감상하세요. 이 이어폰형 헤드폰은 완전한 무선의 자유를 선사하며 안정적으로 착용할 수 있도록 소형 이어폰 디자인을 갖췄습니다. 주머니나 가방에 넣을 수 있는 작은 충전 케이스로 최대 12시간의 재생 시간이 주어집니다.모든 혜택 보기
한 번의 충전으로 최대 3시간의 재생 시간이 주어집니다. 완전히 충전된 케이스가 있으면 여러 번 충전하여 추가로 9시간을 재생할 수 있습니다. 충전이 필요할 때마다 헤드폰을 케이스에 다시 넣기만 하면 됩니다. 완전히 충전하려면 2시간이 소요됩니다.
꼭 맞는 착용감의 가벼운 디자인 덕분에 정말 편안하게 사운드를 즐길 수 있습니다.
6mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 탁월한 사운드와 파워풀한 저음을 전달합니다. 타원형 튜브가 적정 수준의 소음 차단 효과를 극대화합니다. 주변 환경의 소리를 계속 들으려면 모노 모드를 사용하여 한쪽 귀로만 듣도록 선택할 수 있습니다.
다기능 버튼으로 음악과 통화를 제어할 수 있습니다. 다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 버튼을 길게 누르십시오. 수신 전화를 거부하고 계속 음악을 듣고 싶을 때는 버튼 한 번만 누르면 됩니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.
버튼을 두 번 눌러 휴대폰의 음성 지원을 켭니다. Siri 또는 Google Assistant에 플레이리스트를 설정하고, 친구에게 전화 걸기 또는 메시지 전송, 날씨 확인 등을 요청해보세요.
이 헤드폰은 충전 케이스에서 꺼내는 즉시 페어링할 준비가 됩니다. 한 번 페어링이 되었으면 헤드폰이 이전에 페어링된 장치를 기억합니다.
교체할 수 있는 고무 이어 팁 커버는 한순간의 비트도 놓치지 않게 꼭 맞는 밀착감을 선사합니다.
휴대가 매우 용이한 충전 케이스로 헤드폰을 끊임없이 이용할 수 있습니다.
휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
내부 상자
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
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