나를 위한 선물

편안하게 사운드를 감상하세요. 이 이어폰형 헤드폰은 완전한 무선의 자유를 선사하며 안정적으로 착용할 수 있도록 소형 이어폰 디자인을 갖췄습니다. 주머니나 가방에 넣을 수 있는 작은 충전 케이스로 최대 12시간의 재생 시간이 주어집니다.