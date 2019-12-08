무선 헤드폰
나를 위한 선물
편안하게 사운드를 감상하세요. 이 이어폰형 헤드폰은 완전한 무선의 자유를 선사하며 안정적으로 착용할 수 있도록 소형 이어폰 디자인을 갖췄습니다. 주머니나 가방에 넣을 수 있는 작은 충전 케이스로 최대 12시간의 재생 시간이 주어집니다. 모든 혜택 보기
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나를 위한 선물
- 6mm 드라이버/밀폐형
- Bluetooth®
- 화이트
충전 케이스로 최대 12시간의 재생 시간 확보
한 번의 충전으로 최대 3시간의 재생 시간이 주어집니다. 완전히 충전된 케이스가 있으면 여러 번 충전하여 추가로 9시간을 재생할 수 있습니다. 충전이 필요할 때마다 헤드폰을 케이스에 다시 넣기만 하면 됩니다. 완전히 충전하려면 2시간이 소요됩니다.
꼭 맞게 고정하기 위한 3가지 크기의 이어 팁 커버.
교체할 수 있는 고무 이어 팁 커버는 한순간의 비트도 놓치지 않게 꼭 맞는 밀착감을 선사합니다.
6mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버. 탁월한 사운드. 파워풀한 저음
탁월한 사운드와 파워풀한 저음을 전달하는 6mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버.
다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어
다기능 버튼으로 음악과 통화를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 버튼을 길게 누르십시오. 수신 전화를 거부하고 계속 음악을 듣고 싶을 때는 버튼을 누르기면 하면 됩니다.
선명한 음질을 위한 소음 차단 및 되울림 현상 제거
소음 차단 및 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.
버튼을 두 번 누르면 휴대폰의 음성 지원이 작동됩니다.
버튼을 두 번 눌러 휴대폰의 음성 지원을 켭니다. Siri 또는 Google Assistant에 음악 재생, 친구에게 전화 걸기 또는 메시지 전송, 날씨 확인 등을 요청해보세요.
스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색
헤드폰은 케이스에서 꺼내는 즉시 페어링할 준비가 됩니다. 한 번 페어링이 되었으면 헤드폰이 이전에 페어링된 장치를 기억합니다.
소형 충전 케이스. 주머니 속에서 여러 번 충전.
휴대가 매우 용이한 충전 케이스로 헤드폰을 끊임없이 이용할 수 있습니다.
작은 이어폰 디자인.
꼭 맞는 착용감의 가벼운 디자인 덕분에 정말 편안하게 사운드를 즐길 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 스피커 직경
-
6mm
- 다이어프램
-
PET
- 임피던스
-
16Ω
- 마그넷 유형
-
네오디뮴
- 주파수 응답
-
20 - 20 000
Hz
-
연결
- Bluetooth 버전
-
5.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 지원 코덱
-
SBC
-
외부 상자
- 길이
-
40
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
24
cm
- 총 중량
-
2.95
kg
- 높이
-
24.5
cm
- GTIN
-
1 48 95229 10693 9
- 순 중량
-
1.272
kg
- 용기 중량
-
1.678
kg
-
편의성
- 통화 관리
-
-
통화 응답/통화 종료
-
대기 중 통화
-
수신 거부
-
두 통화 간 전환
-
내부 상자
- 길이
-
19
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
11
cm
- 높이
-
11.5
cm
- 순 중량
-
0.159
kg
- 총 중량
-
0.32
kg
- 용기 중량
-
0.161
kg
- GTIN
-
2 48 95229 10693 6
-
소비전력
- 배터리 유형
-
리튬 이온
- 충전식
-
예
- 음악 재생 시간
-
3+9
시간
- 대기 시간
-
50hr
- 통화 시간
-
2.5hr
- 충전 시간
-
2
시간
-
포장 크기
- 높이
-
17
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.5
cm
- 깊이
-
3
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 10693 2
- 총 중량
-
0.085
kg
- 순 중량
-
0.053
kg
- 용기 중량
-
0.032
kg
-
제품 규격
- 높이
-
2.7
cm
- 폭
-
5.3
cm
- 깊이
-
3.57
cm
- 중량
-
0.296
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 이어캡
-
3가지 사이즈 (S, M, L)
- 충전 케이블
-
마이크로 USB 케이블
-
디자인
- 색상
-
화이트
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