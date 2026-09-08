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필립스 코털 트리머가 작동하지 않음

코털 트리머가 작동하지 않거나 켜지지 않으면 가능성 있는 원인을 파악하는 간단한 방법이 있습니다.

코털 트리머의 트리밍 헤드를 돌려서 핸들에서 분리한 다음 트리머를 켜십시오.

트리밍 헤드가 분리했을 때 핸들 스핀 상단의 작은 핀이 회전합니까? 
트리밍 헤드에 손상 징후가 있는지 확인한 후 아래 지침에 따라 꼼꼼하게 청소하십시오.

트리밍 헤드를 부착하지 않은 상태에서 트리머를 켜도 아무런 변화가 없습니까?
다수의 필립스 코털 트리머는 비충전식 배터리를 사용하며, 이 배터리는 가끔씩 교체해야 합니다. 다시 시도하기 전에 배터리를 교체해보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 아래 "추가 지원이 필요하십니까?" 섹션을 참조하십시오. 

트리밍 헤드를 돌린 후 들어올려 핸들에서 분리하기

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. NT1620/15 , NT1650/16 , NT3650/16 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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