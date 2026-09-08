필립스 고객지원 필립스 코털 트리머가 작동하지 않음

코털 트리머가 작동하지 않거나 켜지지 않으면 가능성 있는 원인을 파악하는 간단한 방법이 있습니다.

코털 트리머의 트리밍 헤드를 돌려서 핸들에서 분리한 다음 트리머를 켜십시오.

트리밍 헤드가 분리했을 때 핸들 스핀 상단의 작은 핀이 회전합니까?

트리밍 헤드에 손상 징후가 있는지 확인한 후 아래 지침에 따라 꼼꼼하게 청소하십시오.

트리밍 헤드를 부착하지 않은 상태에서 트리머를 켜도 아무런 변화가 없습니까?

다수의 필립스 코털 트리머는 비충전식 배터리를 사용하며, 이 배터리는 가끔씩 교체해야 합니다. 다시 시도하기 전에 배터리를 교체해보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 아래 "추가 지원이 필요하십니까?" 섹션을 참조하십시오.

필립스 코털 트리머를 꼼꼼하게 청소하는 방법 트리머를 미지근한 물이 담긴 유리잔이나 다른 길고 좁은 용기에 넣어 거꾸로 세우고 커팅 날의 금속 부분을 담그십시오. 코털 트리머의 핸들은 항상 물에 잠기지 않아야 합니다. 트리밍 헤드를 30분 동안 담가 둔 후 흐르는 온수로 헹구고 트리머의 전원을 켜보십시오. 추가 지원이 필요하십니까? 이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않는 경우 코털 트리머 내부가 손상된 것일 수 있습니다. 수리 또는 교환 요청을 권장합니다. 3. 배터리를 교체합니다. 일회용 AA 배터리로 작동하는 코털 트리머의 경우 배터리를 교체할 시기가 된 것일 수 있습니다. 이 문제는 새 배터리로 교체하기만 하면 해결할 수 있습니다. 배터리를 교체할 때는 배터리의 극성(+/-)에 맞게 끼우세요. 이는 배터리함에 표시되어 있습니다. 4. 커팅 유닛을 청소합니다. 필립스 코털 트리머가 완전히 충전되어 있으나 작동하지 않는 것을 확인했다면, 트리머가 지저분하고 커팅 유닛이 막혔기 때문일 수 있습니다. 최적의 성능을 위해 매번 사용 후 코털 트리머를 세척하는 것이 좋습니다.



아래의 세척 지침을 따르세요. 미지근한 물로 코털 트리머의 트리머 헤드를 헹굽니다. 15초 후에 코털 트리머의 전원을 켜고 5초 후에 다시 제품의 전원을 끄세요. 몇 번 다시 시도해 보세요. 수돗물로 트리머 헤드를 헹구는 것으로 충분하지 않으면 온수가 담긴 유리잔에 트리머 헤드를 몇 분 정도 담급니다. 내부 기계에 손상이 발생할 수 있으므로 트리머 손잡이는 물에 넣지 마세요. 1단계를 반복합니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 코털 트리머 액세서리를 분리하고 이 부품을 물에 30분 동안 따로 담가 둡니다. 다시 연결하고 1단계를 반복합니다. 트리머가 다시 작동할 경우: 물기가 남아 있지 않도록 조심스럽게 흔들어 털고 트리머를 자연 건조합니다. 최상의 결과를 얻으려면 사용한 후에 항상 코털 트리머를 청소하고 정기적으로 재봉틀용 기름 한 방울로 트리머 헤드를 윤활하세요. 코털 트리머에 아직 문제가 있습니까? 이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 코털 트리머 내부가 손상된 것일 수 있습니다. 코털 트리머의 수리 또는 교환을 요청하는 것이 좋습니다.