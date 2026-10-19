필립스 그루머로 모발이 고르게 트리밍되지 않음

필립스 그루머와 함께 모발 및 수염에 사용할 수 있는 다양한 액세서리가 제공될 수 있습니다. 해당 영역에 맞는 액세서리를 사용하는 것이 중요합니다.



얼굴의 털은 일반적으로 두피 모발보다 뻣뻣합니다. 따라서 수염 액세서리는 수염 전용으로 설계 및 테스트되었습니다.



수염 트리머의 커팅 부품과 빗은 일반적으로 헤어 클리퍼의 해당 부품보다 작습니다. 이 장치는 코 밑처럼 비교적 좁은 부위에 쉽게 도달할 수 있습니다. 반면, 보다 넓은 빗과 커팅 부품은 모발을 자르는 용도로 설계되었습니다.



따라서 고르게 트리밍하려면 올바른 액세서리를 사용해야 합니다.