필립스 고객지원
필립스 그루머로 모발이 고르게 트리밍되지 않음
그루머로 모발이 고르게 트리밍되지 않는 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
아래 나열된 순서대로 단계를 수행할 것을 권장합니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요. 또는 아래 동영상을 시청하여 문제를 해결할 수도 있습니다.
그루머와 함께 사용하고 있는 커팅 부품 또는 트리밍 빗을 본체에 올바르게 장착해야 합니다. 액세서리를 올바르게 장착하지 않으면 그루머가 작동하지 않거나 원하는 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
그루머를 두피나 피부에 대고 너무 세게 누르면 의도치 않게 설정이 상향 또는 하향 조정될 수도 있고 압력이 고르게 적용되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 이발이 고르게 되지 않을 수 있습니다.
최상의 트리밍 경험을 위해서는 그루머를 피부에 밀착시킨 후 부드럽고 끊김 없이 움직여야 합니다.
최상의 결과를 위해서는 모발이 자라는 반대 방향으로 트리밍해야 합니다. 모발을 트리밍할 때 모발이 여러 방향으로 자란다는 것을 명심해야 합니다.
따라서 균일한 트리밍 효과를 얻으려면 트리머를 여러 방향(위쪽, 아래쪽, 가로 방향)으로 움직여야 모발 전체를 다듬을 수 있습니다.
젖은 모발은 피부에 달라붙는 경향이 있고 장치에서 놓칠 수 있으므로 트리밍하기 더 어렵습니다. 따라서 모발이 완전히 말랐을 때 이발하는 것이 좋습니다.
필립스 그루머와 함께 모발 및 수염에 사용할 수 있는 다양한 액세서리가 제공될 수 있습니다. 해당 영역에 맞는 액세서리를 사용하는 것이 중요합니다.
얼굴의 털은 일반적으로 두피 모발보다 뻣뻣합니다. 따라서 수염 액세서리는 수염 전용으로 설계 및 테스트되었습니다.
수염 트리머의 커팅 부품과 빗은 일반적으로 헤어 클리퍼의 해당 부품보다 작습니다. 이 장치는 코 밑처럼 비교적 좁은 부위에 쉽게 도달할 수 있습니다. 반면, 보다 넓은 빗과 커팅 부품은 모발을 자르는 용도로 설계되었습니다.
따라서 고르게 트리밍하려면 올바른 액세서리를 사용해야 합니다.
일부 수염 트리머는 매우 긴 수염(10mm 초과)을 다듬을 수 있도록 완전히 최적화되지 않았으며, 최상의 효과를 위해 더 많은 동작이 필요합니다.
이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 그루머 내부가 손상된 것일 수 있습니다. 그루머의 수리 또는 교환을 요청하는 것이 좋습니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HC5721/15, HC9722/15, HC7722/15. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›