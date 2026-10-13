필립스 그루머/헤어 클리퍼에서 이상한 소음이 발생합니다

그루머가 제대로 작동하려면 정기적으로 세척해야 합니다. 모발이나 이물질이 장치에 걸려 성능에 영향을 줄 수 있습니다.



그루머를 세척하기 전에 그루머가 물세척이 가능한지 또는 건식 세척만 가능한지를 확인하세요.



물세척이 가능한 그루머

이 그루머에는 수도꼭지 또는 샤워 기호가 있습니다. 이러한 장치를 세척하려면, 액세서리와 커터를 분리하고 그 아래 부분을 물로 세척하세요.

비눗물이나 청소용 세제는 커터의 보호용 유분을 벗겨내고 성능에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 마세요. 액세서리를 다시 그루머에 장착하기 전에 별도로 물 세척하고 건조시킵니다.



물 세척을 할 수 없는 그루머

이러한 그루머에는 십자 표시 기호가 있습니다. 이러한 제품은 물로 세척할 수 없습니다. 액세서리를 분리할 때는 함께 제공된 작은 브러시 또는 면봉으로 액세서리 하단 영역을 청소하세요.



물 세척을 할 수 없는 그루머 및 물 세척을 할 수 있는 액세서리

일부 필립스 트리머는 물 세척을 할 수 없지만 부속 액세서리는 물 세척을 할 수 있는 경우가 있습니다. 이러한 그루머의 경우 액세서리를 분리하여 물세척하세요. 액세서리를 그루머에 다시 장착하기 전에 완전히 건조하세요.

이러한 장치를 세척하는 방법을 알아보려면 아래의 지침 영상을 시청하세요.



특정 모델에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.