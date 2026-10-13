필립스 그루머/헤어 클리퍼에서 이상한 소음이 발생합니다

그루머 또는 클리퍼에서 이상한 소음이 발생하는 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
아래 나열된 순서대로 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요.
그루머가 제대로 작동하려면 정기적으로 세척해야 합니다. 모발이나 이물질이 장치에 걸려 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
그루머를 세척하기 전에 그루머가 물세척이 가능한지 또는 건식 세척만 가능한지를 확인하세요.
물세척이 가능한 그루머 이 그루머에는 수도꼭지 또는 샤워 기호가 있습니다. 이러한 장치를 세척하려면, 액세서리와 커터를 분리하고 그 아래 부분을 물로 세척하세요. 비눗물이나 청소용 세제는 커터의 보호용 유분을 벗겨내고 성능에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 마세요. 액세서리를 다시 그루머에 장착하기 전에 별도로 물 세척하고 건조시킵니다.
물 세척을 할 수 없는 그루머 이러한 그루머에는 십자 표시 기호가 있습니다. 이러한 제품은 물로 세척할 수 없습니다. 액세서리를 분리할 때는 함께 제공된 작은 브러시 또는 면봉으로 액세서리 하단 영역을 청소하세요.
물 세척을 할 수 없는 그루머 및 물 세척을 할 수 있는 액세서리 일부 필립스 트리머는 물 세척을 할 수 없지만 부속 액세서리는 물 세척을 할 수 있는 경우가 있습니다. 이러한 그루머의 경우 액세서리를 분리하여 물세척하세요. 액세서리를 그루머에 다시 장착하기 전에 완전히 건조하세요. 이러한 장치를 세척하는 방법을 알아보려면 아래의 지침 영상을 시청하세요.
특정 모델에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.
그루머가 제대로 조립되지 않았을 경우 이상한 소음이 발생할 수 있습니다. 사용 중인 트리밍 또는 커팅 액세서리를 분리했다가 다시 장착합니다. 사용 설명서에 나와 있는 지침을 따릅니다.
6주마다 그루머를 윤활하는 것이 좋습니다. 그루머 커팅 부품의 날에 오일 몇 방울을 바를 수 있습니다. 포장에 제공된 오일을 사용하거나 다른 재봉틀용 오일을 사용할 수 있습니다.
그루머의 배터리가 다 되면 이상한 소리가 날 수 있습니다. 더 사용하기 전에 장치를 완전히 재충전하세요. 그루머에 일회용 AA 배터리를 사용할 경우 배터리를 교체하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 배터리를 교체할 때 사용 설명서에 언급된 것과 같이 해당 장치에 적합한 배터리를 사용하는지 확인하세요. 다른 유형의 배터리 또는 이전 배터리와 새 배터리를 혼합하여 사용하지 마세요. 배터리를 끼울 때 배터리의 극성(+/-)에 맞게 끼우세요. 위 위 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 그루머 또는 클리퍼 내부가 손상된 것일 수 있습니다. 그루머 또는 클리퍼의 수리 또는 교환을 요청하는 것이 좋습니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다.HC9722/15, HC7722/15, HC5721/15. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›