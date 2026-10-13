필립스 그루머/헤어 클리퍼가 작동하지 않습니다

헤어 그루머 또는 클리퍼가 작동하지 않는 경우 아래의 문제 해결 팁을 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.
아래 나열된 순서대로 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 다음 단계로 이동하기 전에 문제가 해결되었는지 확인하세요.
물에서 전기 장치를 사용하는 것은 매우 위험할 수 있습니다. 그러므로 사용자의 안전을 위해 필립스 방수 그루머는 코드가 분리된 상태에서만 작동합니다. 주 전원에서 그루머를 분리한 다음 전원을 다시 켜 보세요.
그루머가 제대로 작동하려면 정기적으로 세척해야 합니다. 모발이나 이물질이 장치에 걸려서 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
그루머를 청소하기 전에 물 세척이 가능한지 또는 건식 세척만 가능한지를 확인하세요.
물 세척을 할 수 있는 그루머 이러한 그루머에는 수도꼭지 또는 샤워 기호가 있습니다. 이 장치를 세척하려면 액세서리와 커터를 분리하고 아래에 있는 부분을 물로 세척합니다. 비눗물이나 청소 세제는 커터의 보호용 유분을 벗겨내고 성능에 영향을 줄 수 있기 때문에 사용하지 마세요. 액세서리를 다시 그루머에 장착하기 전에 별도로 물 세척하고 건조합니다.
물 세척을 할 수 없는 그루머 이러한 장치에는 십자 표시된 수도꼭지 기호가 있습니다. 이러한 제품은 물로 세척할 수 없습니다. 액세서리를 분리할 때는 제품과 함께 제공된 소형 브러쉬 또는 면봉으로 액세서리 하단 영역을 청소하세요.
방수 액세서리가 있는 물 세척을 할 수 없는 그루머 일부 필립스 트리머는 물 세척을 할 수 없지만 부속 액세서리는 물 세척을 할 수 있는 경우가 있습니다. 이러한 그루머의 경우 액세서리를 분리하여 물세척하세요. 액세서리를 그루머에 다시 장착하기 전에 완전히 건조하세요. 이러한 장치를 세척하는 방법을 알아보려면 아래의 지침 영상을 시청하세요.
특정 모델에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.
그루머 또는 클리퍼와 함께 오일이 제공되는 경우 제품이 효율적으로 작동될 수 있도록 오일을 정기적으로 사용하는 것을 권장합니다. 그루머 또는 클리퍼 커팅 부품의 날에 오일 몇 방울을 바를 수 있습니다. 포장에 제공된 오일을 사용하거나 다른 재봉틀용 오일을 사용할 수 있습니다.
팁: 이 정보는 제품과 함께 오일이 제공되는 경우에만 적용됩니다. 오일이 제공되지 않으면 사용할 필요가 없습니다.
필립스 그루머의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 그루머를 완전히 충전한 뒤에 전원을 다시 켜 보세요. 참고: 충전 및 작동 시간은 그루머의 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요. 제품에 일회용 AA 배터리를 사용할 경우 배터리를 교체해야 할 시기일 수 있습니다. 배터리를 교체할 때는 배터리의 극성(+/-)에 맞게 끼우세요. 사용 설명서에 따라 올바른 일회용 배터리만 사용하세요. 다른 유형의 배터리 또는 새 배터리와 사용한 배터리를 혼합하여 사용하지 마세요.
제품에 USB 충전 케이블이 포함되어 있습니까? 필립스 그루머/클리퍼에 USB 충전 케이블이 함께 제공되는 경우, 적합한 전원에 연결하여 충전하세요. 필립스는 5V, 1A USB 플러그 어댑터를 사용하여 예상 충전 시간을 추정합니다. 대체 전원을 사용하는 경우 충전 시간이 상당히 길어질 수 있습니다.
팁: 장치를 충전하는 데 어댑터가 필요하십니까? 여기를 클릭하고 페이지 상단의 검색 표시줄을 사용하여 "HQ87"을 검색하세요.
이러한 팁이 문제 해결에 도움이 되지 않을 경우 그루머 또는 클리퍼 내부가 손상된 것일 수 있습니다. 수리 또는 교환을 요청하는 것이 좋습니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다.HC5721/15, HC9722/15, HC7722/15. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›