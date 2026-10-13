필립스 면도기에서 큰 소음이 발생함

각 쉐이빙 헤드(또는 쉐이빙 헤드 홀더라고 함)는 커터와 보호대로 구성되어 있으며 하나의 고정 링을 사용하여 쉐이빙 유닛에 고정합니다. 각 커터 및 보호대는 하나의 고유 세트이므로, 세척 후에는 각 커터를 해당 보호대와 짝을 맞추어 놓으십시오. 면도날이 아래를 향하도록 하여 안쪽날을 바깥날 안에 넣으세요.



지지대를 이용하여 쉐이빙 헤드를 쉐이빙 유닛에 다시 끼울 때, 지지대가 확실히 고정되었는지 확인하세요. 지지대를 올바르게 장착한 경우, 쉐이빙 유닛에서 분리하려고 할 때 쉽게 들리지 않습니다.



사용하는 면도기 모델이 쉐이빙 헤드를 지지대에 먼저 끼운 후 쉐이빙 유닛에 장착하는 방식이라면, 쉐이빙 헤드의 홈이 지지대의 돌기 부분에 정확히 맞물리도록 장착하세요(아래 그림 참조).



쉐이빙 헤드 탈착에 대한 자세한 지침은 제품과 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.