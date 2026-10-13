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필립스 면도기에서 큰 소음이 발생함

필립스 면도기를 켤 때 큰 소음이 발생하는 경우 잘못된 조립이 원인일 수 있습니다. 면도기를 잘못 (재)조립하면(예: 세척 후) 사용 중에 덜컹거리는 소리가 날 수 있습니다.

아래 지침에 따라 면도기가 올바르게 (재)조립되었는지 확인하세요.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XP9405/53, X9001/30, XP9202/33. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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