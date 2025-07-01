필립스 고객지원 소닉케어 키즈 앱에서 연속 양치질을 복구하려면 어떻게 해야 합니까?

일부 상황에서는 소닉케어 키즈 앱에서 연속 양치질을 복구할 수 있습니다.

앱에서 어린이 프로필을 선택합니다. 화면 왼쪽에서 달력 버튼을 선택합니다. "내 일정" 옵션을 선택합니다. 누락된 항목에 따라 해 및/또는 달을 클릭하면 날짜 옆에 녹색 체크 표시가 나타납니다. 빨간색 'X'가 있던 곳에 노란색 아이콘이 보여야 합니다. 부모 대시보드로 이동합니다. 노란색 반원이 있는 곳을 클릭합니다. 이는 크레딧이 요청된 아침 및 저녁 세션을 나타냅니다. 녹색 체크 표시를 선택합니다. 이렇게 하면 이전에 누락된 세션에 대한 크레딧이 지급되고 모든 연속 양치질을 복구할 수 있습니다!

소닉케어 키즈 앱에 문제가 계속 발생하는 경우, 필립스 지원 센터 문의 | 필립스에 직접 문의하여 추가 지원을 받으세요.









