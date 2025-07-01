일부 상황에서는 소닉케어 키즈 앱에서 연속 양치질을 복구할 수 있습니다.
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이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX6329/14, HX6321/03.
필립스 소닉케어 키즈 앱이 제공되는 국가는 어디입니까?
소닉케어 키즈 앱에서 연속 양치질을 복구하려면 어떻게 해야 합니까?
소닉케어 앱에서 양치 안내는 어떻게 작동합니까?
장치를 바꿀 경우 소닉케어 키즈 앱 데이터는 어떻게 됩니까?
소닉케어 음파칫솔의 배터리 수명은 얼마나 됩니까?
소닉케어 칫솔용 액세서리는 어디에서 구입할 수 있습니까?
샤워 중에도 필립스 소닉케어 음파칫솔을 사용할 수 있습니까?
소닉케어 음파칫솔의 배터리 상태 표시등은 무엇을 나타냅니까?
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칫솔모와 핸들 사이에 틈새가 있는 이유는 무엇입니까?
소닉케어 음파칫솔의 배터리를 교체할 수 있습니까?
소닉케어 음파칫솔의 양치 모드에는 어떤 것이 있습니까?
소닉케어 칫솔을 충전하는 방법은 무엇입니까?
소닉케어 칫솔을 어떻게 등록합니까?
소닉케어 칫솔에는 어떤 칫솔모가 적합합니까?
소닉케어 충전기를 다른 칫솔에 사용해도 됩니까?
필립스 소닉케어 칫솔 압력 센서 재보정 방법
소닉케어 음파칫솔을 교정기에 사용하려면 어떻게 해야 합니까?
필립스 소닉케어 전동 칫솔은 어떻게 세척합니까?
소닉케어 앱에 칫솔을 연결하려면 어떻게 해야 합니까?
소닉케어 칫솔을 어떻게 사용합니까?