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    Philips Sonicare ExpertClean 7300 앱 지원 음파 전동 칫솔

    HX9641/01

    건강한 구강 케어 습관을 위한 스마트 기술

    필립스 소닉케어 엑스퍼트클린은 스마트 센서 기술과 진행 보고 기술을 사용하여 습관을 추적하고 피드백을 전달하여 환자의 양치 방법과 매일의 구강 관리를 개선하므로 개인용 양치질 가이드의 역할을 수행합니다.

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    건강한 구강 케어 습관을 위한 스마트 기술

    환자에게 꼭 맞는 완벽한 양치

    • 더욱 쉬워진 앱 연동
    • 압력 감지 센서 장착
    • 스마트 칫솔모 인식
    • 3가지 모드, 3단계 강도 조절
    표면 접촉 증가로 플라그 감소

    표면 접촉 증가로 플라그 감소

    C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모가 우수한 세정 효과를 선사합니다. 부드럽고 유연한 칫솔모 측면 덕분에 어떤 형태의 곡면도 따라갈 수 있어 접촉면이 4배** 넓고, 닿기 힘든 곳의 플라그도 최대 10배 더 많이 제거합니다*.

    전반적인 신체 상태를 위한 잇몸 관리 개선

    전반적인 신체 상태를 위한 잇몸 관리 개선

    G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모가 환자의 잇몸 건강을 개선합니다. 잇몸선에 맞춰 더 작아진 칫솔모가 잇몸 질환이 시작되는 잇몸선을 부드럽게 따라가면서 탁월한 양치 효과를 제공합니다. 최대 100%의 잇몸 염증 예방 효과*와 단 2주 만에 최대 7배에 달하는 잇몸 건강 개선 효과*가 임상으로 입증되었습니다.

    환자에게 더 나은 구강 관리 습관 안내

    환자에게 더 나은 구강 관리 습관 안내

    환자의 양치질 동작을 센서로 추적 및 측정하며, 필립스 소닉케어 익스퍼트클린 칫솔모 손잡이가 즉각적인 피드백을 제공합니다. 시간이 지나면 소닉케어 앱이 이러한 습관을 누적하고 분석하여 양치 방법을 개선하기 위한 진행 상황 보고서를 생성합니다.

    3가지 모드, 3단계 강도 조절

    3가지 모드, 3단계 강도 조절

    세 가지 양치 모드(Clean, Gum Health, DeepClean+)와 3단계 강도 설정(저속, 중간 속도, 고속)을 통해 환자는 맞춤 양치 경험으로 최적의 편안함과 완벽한 세정을 경험할 수 있습니다. 각 모드에 대한 자세한 내용은 제품 사양을 확인하십시오.

    최적의 설정을 자동으로 선택하는 칫솔모

    최적의 설정을 자동으로 선택하는 칫솔모

    칫솔모의 마이크로칩이 필립스 소닉케어 익스퍼트클린 손잡이와 동기화됩니다. 환자가 C3 프리미엄 플라그 컨트롤/예방/예방, G3 프리미엄 잇몸케어 또는 W3 프리미엄 화이트 칫솔모를 선택한 경우, 칫솔이 자동으로 최적의 양치 모드와 강도를 설정합니다. 환자는 양치질을 시작하기만 하면 됩니다. 따라서 환자는 필요에 맞는 최고의 성능을 선사하는 최적의 설정을 이용할 수 있습니다.

    환자에게 적절한 압력 수준 안내

    환자에게 적절한 압력 수준 안내

    환자가 지나치게 힘을 주어 양치하는 경우, 직관적인 압력 센서가 손잡이를 미세하게 진동시켜 환자에게 부드럽게 양치할 필요성을 실시간으로 안내합니다. 미국 연구 결과, 거칠게 양치질을 하는 환자 10명 중 7명이 압력 감지 센서를 사용할 때 양치 압력을 줄일 수 있었다는 결과가 나왔습니다.****

    플라그를 10배 더 많이 제거하는* 더욱 우수한 세정 효과

    플라그를 10배 더 많이 제거하는* 더욱 우수한 세정 효과

    C3 프리미엄 플라그 디펜스는 현재 가장 우수한 세정 효과를 자랑하는 칫솔모입니다. 부드럽고 유연한 칫솔모 측면 덕분에 어떤 형태의 곡면도 따라갈 수 있어 4배 넓은 접촉면도 닦을 수 있을 뿐만 아니라 닿기 힘든 곳의 플라그도 최대 10배 더 많이 제거합니다.*

    단 2주 만에 최대 7배의 잇몸 건강 개선 효과

    단 2주 만에 최대 7배의 잇몸 건강 개선 효과

    G3 프리미엄 잇몸케어는 현재 최적의 잇몸 건강 개선 효과를 자랑하는 칫솔모입니다. 잇몸선에 맞춰 더 작아진 칫솔모가 잇몸 질환이 시작되는 잇몸선을 부드럽게 따라가면서 탁월한 양치 효과를 제공합니다. 단 2주 만에 최대 7배에 달하는 잇몸 건강 개선 효과*가 임상적으로 입증되었습니다.

    언제나 가장 효과적인 세정력

    언제나 가장 효과적인 세정력

    일반적으로 칫솔모는 3개월이 지나면 마모되어 플라그 제거 효과가 떨어집니다. 필립스 소닉케어 익스퍼트클린은 사용자의 양치 횟수와 양치 시 가하는 압력을 바탕으로 정확한 스마트 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 손잡이의 표시등이 켜질 때 칫솔모를 교체하면 되므로, 항상 최적의 결과를 낼 수 있습니다.

    환자에게 배터리 부족 알림

    환자에게 배터리 부족 알림

    완전히 충전된 필립스 소닉케어 익스퍼트클린은 규칙적인 사용을 기준으로 3주간 사용이 가능합니다. 배터리가 부족하여 충전이 필요한 경우 배터리 표시등이 켜져 환자에게 분명하게 알립니다.

    기술 사양

    • 연결

      Bluetooth® 무선 기술
      양치 연동 앱

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      14일***
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트 및 라이트 블루

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 호환성

      Android 호환성
      • Android 휴대폰
      • Bluetooth 4.0 지원 태블릿
      iOS 호환성
      • iPad 3세대 이상
      • iPhone 4S 이상
      • iOS7 이상
      • iOS 7 운영 체제

    • 편리한 사용

      핸들
      슬림한 인체공학적 디자인
      핸들 호환성
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      교체 알림
      • 언제나 보장되는 최적의 효과
      • 칫솔모 교체 알림등 켜짐

    • 구성품

      핸들
      엑스퍼트클린 1개
      칫솔모
      • C3 프리미엄 플라그 컨트롤 1개
      • G3 프리미엄 잇몸케어 1개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      구강 건강 관리 효과
      최대 7배 잇몸 건강 개선*
      성능
      최대 10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*
      타이머
      브러시페이서와 스마트타이머
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임
      착색 제거 효과
      일상의 착색 제거에 도움
      압력 피드백
      핸들 진동으로 알림

    • 모드

      3단계 강도 조절
      • 낮음
      • 일반
      • 높음
      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      Deep Clean+
      상쾌한 딥클린을 위한 기능
      Gum Health
      어금니 부분 특별 관리

    • BrushSync 모드 페어링

      C3 프리미엄 플라그디펜스
      Clean 모드로 연결
      G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모
      Gum Health 모드로 연결

    • 스마트 센서 기술

      BrushSync 교체 알림
      • 칫솔모 교체 시기
      • 알림
      압력 감지 센서
      양치 압력이 너무 강할 때 알림
      BrushSync 기술
      • 스마트 핸들과
      • 스마트 칫솔모의 연결

    • 소프트웨어 지원

      소프트웨어 업데이트
      필립스는 구입일로부터 2년 동안 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.

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