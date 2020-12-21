최적의 설정을 자동으로 선택하는 칫솔모

칫솔모의 마이크로칩이 필립스 소닉케어 익스퍼트클린 손잡이와 동기화됩니다. 환자가 C3 프리미엄 플라그 컨트롤/예방/예방, G3 프리미엄 잇몸케어 또는 W3 프리미엄 화이트 칫솔모를 선택한 경우, 칫솔이 자동으로 최적의 양치 모드와 강도를 설정합니다. 환자는 양치질을 시작하기만 하면 됩니다. 따라서 환자는 필요에 맞는 최고의 성능을 선사하는 최적의 설정을 이용할 수 있습니다.