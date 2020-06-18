HX9681/01
건강한 구강 케어 습관을 위한 스마트 기술
필립스 소닉케어 익스퍼트클린은 스마트 센서 기술과 진행 보고 기술을 사용하여 습관을 추적하고 피드백을 전달하여 환자의 양치 방법과 매일의 구강 관리를 개선하므로 개인용 양치질 가이드의 역할을 수행합니다.모든 혜택 보기
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C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모가 우수한 세정 효과를 선사합니다. 부드럽고 유연한 칫솔모 측면 덕분에 어떤 형태의 곡면도 따라갈 수 있어 접촉면이 4배** 넓고, 닿기 힘든 곳의 플라그도 최대 10배 더 많이 제거합니다*.
G3 프리미엄 잇몸케어 칫솔모가 환자의 잇몸 건강을 개선합니다. 잇몸선에 맞춰 더 작아진 칫솔모가 잇몸 질환이 시작되는 잇몸선을 부드럽게 따라가면서 탁월한 양치 효과를 제공합니다. 최대 100%의 잇몸 염증 예방 효과*와 단 2주 만에 최대 7배에 달하는 잇몸 건강 개선 효과*가 임상으로 입증되었습니다.
환자의 양치질 동작을 센서로 추적 및 측정하며, 필립스 소닉케어 익스퍼트클린 칫솔모 손잡이가 즉각적인 피드백을 제공합니다. 시간이 지나면 소닉케어 앱이 이러한 습관을 누적하고 분석하여 양치 방법을 개선하기 위한 진행 상황 보고서를 생성합니다.
세 가지 양치 모드(Clean, Gum Health, DeepClean+)와 3단계 강도 설정(저속, 중간 속도, 고속)을 통해 환자는 맞춤 양치 경험으로 최적의 편안함과 완벽한 세정을 경험할 수 있습니다. 각 모드에 대한 자세한 내용은 제품 사양을 확인하십시오.
칫솔모의 마이크로칩이 필립스 소닉케어 익스퍼트클린 손잡이와 동기화됩니다. 환자가 C3 프리미엄 플라그 컨트롤/예방/예방, G3 프리미엄 잇몸케어 또는 W3 프리미엄 화이트 칫솔모를 선택한 경우, 칫솔이 자동으로 최적의 양치 모드와 강도를 설정합니다. 환자는 양치질을 시작하기만 하면 됩니다. 따라서 환자는 필요에 맞는 최고의 성능을 선사하는 최적의 설정을 이용할 수 있습니다.
환자가 지나치게 힘을 주어 양치하는 경우, 직관적인 압력 센서가 손잡이를 미세하게 진동시켜 환자에게 부드럽게 양치할 필요성을 실시간으로 안내합니다. 미국 연구 결과, 거칠게 양치질을 하는 환자 10명 중 7명이 압력 감지 센서를 사용할 때 양치 압력을 줄일 수 있었다는 결과가 나왔습니다.****
C3 프리미엄 플라그 디펜스는 현재 가장 우수한 세정 효과를 자랑하는 칫솔모입니다. 부드럽고 유연한 칫솔모 측면 덕분에 어떤 형태의 곡면도 따라갈 수 있어 4배 넓은 접촉면도 닦을 수 있을 뿐만 아니라 닿기 힘든 곳의 플라그도 최대 10배 더 많이 제거합니다.*
G3 프리미엄 잇몸케어는 현재 최적의 잇몸 건강 개선 효과를 자랑하는 칫솔모입니다. 잇몸선에 맞춰 더 작아진 칫솔모가 잇몸 질환이 시작되는 잇몸선을 부드럽게 따라가면서 탁월한 양치 효과를 제공합니다. 단 2주 만에 최대 7배에 달하는 잇몸 건강 개선 효과*가 임상적으로 입증되었습니다.
일반적으로 칫솔모는 3개월이 지나면 마모되어 플라그 제거 효과가 떨어집니다. 필립스 소닉케어 익스퍼트클린은 사용자의 양치 횟수와 양치 시 가하는 압력을 바탕으로 정확한 스마트 칫솔모 교체 시기를 알려줍니다. 손잡이의 표시등이 켜질 때 칫솔모를 교체하면 되므로, 항상 최적의 결과를 낼 수 있습니다.
완전히 충전된 필립스 소닉케어 익스퍼트클린은 규칙적인 사용을 기준으로 3주간 사용이 가능합니다. 배터리가 부족하여 충전이 필요한 경우 배터리 표시등이 켜져 환자에게 분명하게 알립니다.
연결
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
호환성
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
BrushSync 모드 페어링
스마트 센서 기술
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