완벽한 관리를 위한 올인원 칫솔모

A3 프리미엄 올인원 칫솔모를 사용하면 타협하지 않는 세정력을 경험할 수 있습니다. 필립스 최고의 칫솔모는 닿기 힘든 부위까지 최대 20배 더 많은 플라그를 제거하는 데 도움이 되는 인체공학적 브러시를 갖추고 있습니다*. 삼각형 브러시는 2일 내에 최대 100% 더 많은 착색을 제거해 줍니다***. 긴 브러시는 2주 만에 15배 더 건강한 잇몸을 만들어 줍니다**. 중간에 칫솔모를 바꾸지 않고도 이러한 효과를 누릴 수 있습니다. 칫솔모는 3개월 사용 후 효과가 떨어진다는 것을 알고 계셨나요? BrushSync™ 기능은 교체 시기가 다가오면 알려줍니다.