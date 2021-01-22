기타 구성품
- 소닉케어 핸들 프레스티지 9900
- 프리미엄 올인원 칫솔모(A3)
- 퍽
- 여행용 USB-C 충전 케이스
HX9992/23
개인 맞춤형 구강 건강 관리
SenseIQ 기술이 적용된 필립스의 최첨단 전동 칫솔인 필립스 소닉케어 다이아몬드클린 프레스티지 9900을 경험해 보세요. SenseIQ 기술은 개인 맞춤형 구강 관리를 위한 지능, 감지 및 적응력을 갖춘 소닉 기술을 향상시킵니다.모든 혜택 보기
양치 습관은 개인마다 다르기에, 이 칫솔모는 양치 방식과 관계없이 플라그 제거 성능을 유지할 수 있도록 여러 각도로 배열된 스마트모로 제작되었습니다. 올인원 A3 칫솔모는 필립스 최고의 세정력을 제공하며, 플라그를 최대 20배 더 효과적으로 제거하고, 6주 만에 잇몸 건강을 최대 15배 개선하며, 일반 칫솔 대비 2일 이내에 최대 100% 더 많은 착색을 제거합니다.
SenseIQ 기술은 양치 스타일의 균형을 맞추는 데 도움을 주고, 양치하는 동안 압력, 동작 및 양치 범위를 초당 100회까지 감지합니다. 너무 세게 누르면 칫솔이 들어와 자동으로 강도를 조절하여 치아와 잇몸을 보호합니다.
필립스 소닉케어 전동 칫솔은 분당 62,000회의 미세한 진동으로 치아와 잇몸을 부드럽고 효과적으로 세정합니다. 소닉케어 플루이드 액션은 칫솔모가 치아 사이와 잇몸 라인 깊숙한 곳까지 깨끗하게 세정하도록 도와줍니다.
이 소닉케어 전동 칫솔의 받침대에는 라이트 링이 있어 과도한 압력이 가해지면 쉽게 알 수 있습니다. 라이트가 켜졌을 때 힘을 조금 빼면 잇몸을 보호할 수 있습니다.
15가지 양치 설정으로 구강 관리 습관을 개선해 보세요. 딥 클린이 필요할 때나 특정 부분에 집중하고 싶을 때도 이 전동 칫솔로 모두 가능합니다. 5가지 모드가 있어 세정, 미백+, 잇몸 건강, 딥 클린, 민감 세정 중에서 선택하고 3가지 강도 수준 중에서 조절하여 개인 맞춤형 세정을 할 수 있습니다. 앱을 열어 원하는 설정을 선택하고 나머지는 칫솔에게 맡기세요.
소닉케어 칫솔 및 앱으로 구강 건강 목표를 달성하세요. 이 두 가지가 있으면 실시간 코칭, 개인 맞춤형 가이드, 맞춤형 인사이트를 제공받아 양치 습관을 개선할 수 있습니다. 진행 상황을 추적하고, 양치 기술을 개선하고, 지속적인 피드백을 받아 양치할 때마다 최고의 결과를 얻을 수 있습니다. 소닉케어 칫솔 및 앱과 함께라면 아무도 여러분을 막을 수 없습니다. 또한, 자동 동기화 기능이 있어 앱을 옆에 두고 양치하지 않아도 최신 양치 데이터를 앱에 저장할 수 있습니다.
세련된 디자인부터 최첨단 충전대까지, 이 전동 칫솔은 디테일 하나까지 전담 디자이너 및 엔지니어가 세심한 주의를 기울여 제작했습니다. 또한 여행용 충전 케이스가 포함되어 있어 이동 중에도 구강 관리 습관을 유지할 수 있습니다.
칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정 효과가 떨어진다는 사실, 알고 계셨나요? 치아 전문가들은 칫솔모를 정기적으로 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소닉케어 전동 칫솔에는 칫솔모 교체 알림 기능이 탑재되어 있습니다. 이 기능은 사용자의 칫솔질 빈도와 강도를 추적해 적절한 교체 시점이 되면 자동으로 새 칫솔모 교체를 안내합니다.
한 번의 완충으로 최대 14일간 규칙적으로 양치할 수 있어 기존과 전혀 다른 차원의 편리한 양치 습관을 들일 수 있습니다.
강도 조절
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
호환성
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
스마트 센서 기술
소닉케어 앱
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