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    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 충전식 칫솔

    HX9992/23

    개인 맞춤형 구강 건강 관리

    SenseIQ 기술이 적용된 필립스의 최첨단 전동 칫솔인 필립스 소닉케어 다이아몬드클린 프레스티지 9900을 경험해 보세요. SenseIQ 기술은 개인 맞춤형 구강 관리를 위한 지능, 감지 및 적응력을 갖춘 소닉 기술을 향상시킵니다.

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    이용 가능:

    Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 충전식 칫솔

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    개인 맞춤형 구강 건강 관리

    최대 20배 더 뛰어난 부드러운 플라그 제거 효과*

    • SenseIQ
    • 20배 더 많은 플라그 제거 효과*
    • 15배 더 건강한 잇몸**
    • 시각적 압력 감지 센서
    • 5가지 양치모드 & 3단계 강도 조절
    20배 더 효과적인 플라그 제거*, 잇몸엔 부드럽게

    20배 더 효과적인 플라그 제거*, 잇몸엔 부드럽게

    양치 습관은 개인마다 다르기에, 이 칫솔모는 양치 방식과 관계없이 플라그 제거 성능을 유지할 수 있도록 여러 각도로 배열된 스마트모로 제작되었습니다. 올인원 A3 칫솔모는 필립스 최고의 세정력을 제공하며, 플라그를 최대 20배 더 효과적으로 제거하고, 6주 만에 잇몸 건강을 최대 15배 개선하며, 일반 칫솔 대비 2일 이내에 최대 100% 더 많은 착색을 제거합니다.

    개인 맞춤형 경험을 제공하는 SenseIQ 기술

    개인 맞춤형 경험을 제공하는 SenseIQ 기술

    SenseIQ 기술은 양치 스타일의 균형을 맞추는 데 도움을 주고, 양치하는 동안 압력, 동작 및 양치 범위를 초당 100회까지 감지합니다. 너무 세게 누르면 칫솔이 들어와 자동으로 강도를 조절하여 치아와 잇몸을 보호합니다.

    소닉케어 플루이드 액션

    소닉케어 플루이드 액션

    필립스 소닉케어 전동 칫솔은 분당 62,000회의 미세한 진동으로 치아와 잇몸을 부드럽고 효과적으로 세정합니다. 소닉케어 플루이드 액션은 칫솔모가 치아 사이와 잇몸 라인 깊숙한 곳까지 깨끗하게 세정하도록 도와줍니다.

    필립스 압력 센서로 잇몸을 보호합니다

    필립스 압력 센서로 잇몸을 보호합니다

    이 소닉케어 전동 칫솔의 받침대에는 라이트 링이 있어 과도한 압력이 가해지면 쉽게 알 수 있습니다. 라이트가 켜졌을 때 힘을 조금 빼면 잇몸을 보호할 수 있습니다.

    이상적인 세정 환경 선택

    이상적인 세정 환경 선택

    15가지 양치 설정으로 구강 관리 습관을 개선해 보세요. 딥 클린이 필요할 때나 특정 부분에 집중하고 싶을 때도 이 전동 칫솔로 모두 가능합니다. 5가지 모드가 있어 세정, 미백+, 잇몸 건강, 딥 클린, 민감 세정 중에서 선택하고 3가지 강도 수준 중에서 조절하여 개인 맞춤형 세정을 할 수 있습니다. 앱을 열어 원하는 설정을 선택하고 나머지는 칫솔에게 맡기세요.

    개인 맞춤형 안내 및 실시간 피드백

    개인 맞춤형 안내 및 실시간 피드백

    소닉케어 칫솔 및 앱으로 구강 건강 목표를 달성하세요. 이 두 가지가 있으면 실시간 코칭, 개인 맞춤형 가이드, 맞춤형 인사이트를 제공받아 양치 습관을 개선할 수 있습니다. 진행 상황을 추적하고, 양치 기술을 개선하고, 지속적인 피드백을 받아 양치할 때마다 최고의 결과를 얻을 수 있습니다. 소닉케어 칫솔 및 앱과 함께라면 아무도 여러분을 막을 수 없습니다. 또한, 자동 동기화 기능이 있어 앱을 옆에 두고 양치하지 않아도 최신 양치 데이터를 앱에 저장할 수 있습니다.

    세심한 관리가 가능하도록 세심하게 설계했습니다

    세심한 관리가 가능하도록 세심하게 설계했습니다

    세련된 디자인부터 최첨단 충전대까지, 이 전동 칫솔은 디테일 하나까지 전담 디자이너 및 엔지니어가 세심한 주의를 기울여 제작했습니다. 또한 여행용 충전 케이스가 포함되어 있어 이동 중에도 구강 관리 습관을 유지할 수 있습니다.

    칫솔모 교체 알림으로 최상의 양치 경험 유지

    칫솔모 교체 알림으로 최상의 양치 경험 유지

    칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정 효과가 떨어진다는 사실, 알고 계셨나요? 치아 전문가들은 칫솔모를 정기적으로 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소닉케어 전동 칫솔에는 칫솔모 교체 알림 기능이 탑재되어 있습니다. 이 기능은 사용자의 칫솔질 빈도와 강도를 추적해 적절한 교체 시점이 되면 자동으로 새 칫솔모 교체를 안내합니다.

    14일간 지속되는 배터리

    14일간 지속되는 배터리

    한 번의 완충으로 최대 14일간 규칙적으로 양치할 수 있어 기존과 전혀 다른 차원의 편리한 양치 습관을 들일 수 있습니다.

    기술 사양

    • 강도 조절

      높음
      더 깨끗한 세정을 위해
      일반
      매일매일 깨끗한 양치를 위해
      낮음
      민감한 잇몸과 치아에 적합

    • 소비전력

      전원 공급 장치
      100-240V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      14일
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      리튬 이온
      에너지 소비량
      디스플레이 미작동 대기 상태 <0.06W

    • 디자인 및 마감

      색상
      블랙

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년
      소프트웨어 지원
      필립스는 구입일로부터 2년 동안 관련 소프트웨어 업데이트를 제공합니다.

    • 호환성

      Bluetooth 무선 기술
      소닉케어 연동 앱
      Android 호환성
      Bluetooth 4.0 이상이 설치된 Android 휴대폰
      iOS 호환성
      Bluetooth 4.0 이상이 설치된 iPhone

    • 편리한 사용

      핸들 호환성
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      배터리 표시등
      배터리 잔량을 알려주는 표시등
      핸들
      세련되고 컴팩트한 디자인
      타이머
      브러시페이서 및 스마트타이머

    • 구성품

      핸들
      다이아몬드클린 프레스티지 9900 1개
      칫솔모
      • A3 올인원 1개
      • T1 TongueCare+ 1개
      여행용 케이스
      프레스티지 USB 충전 여행용 케이스 1개
      충전기
      충전대 및 받침대 1개

    • 세정 성능

      플라그 제거
      20배 더 우수한 효과*
      Gum Health
      최대 15배 잇몸 건강 개선 효과***
      치아 미백
      최대 100% 더 많은 착색 제거 효과***
      속도
      분당 62,000회의 브러시 동작

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      딥 클린
      상쾌한 딥클린을 위한 기능
      민감 세정
      민감한 잇몸과 치아에 적합
      Gum Health
      부드러운 잇몸 마사지
      White+
      치아 표면의 착색 제거에 도움

    • 스마트 센서 기술

      압력 피드백
      • 링에 보라색 등이 켜짐
      • 진동 소리
      교체 알림
      칫솔모 교체 시기를 알려줍니다
      SenseIQ
      압력과 동작에 따라 양치를 자동으로 조절

    • 소닉케어 앱

      추적 및 진행 보고
      심층적인 데이터와 개인화된 통찰력으로 시간에 지남에 따라 양치 습관 및 개선 사항을 추적합니다.
      SenseIQ로 실시간 코칭
      압력, 동작, 양치 범위에 대한 즉각적인 피드백을 받아 양치 기술을 향상시킬 수 있습니다.
      개인 맞춤형 안내
      사용자의 양치 패턴과 습관에 따라 맞춤화된 양치 팁을 확인해 보십시오.

    구성품

    기타 구성품

    • 소닉케어 핸들 프레스티지 9900
    • 프리미엄 올인원 칫솔모(A3)
    • 여행용 USB-C 충전 케이스
    Badge-D2C

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    • *6주 후, 일반 칫솔 대비.
    • **2일 미만, 일반 칫솔 대비.

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