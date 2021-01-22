개인 맞춤형 안내 및 실시간 피드백

소닉케어 칫솔 및 앱으로 구강 건강 목표를 달성하세요. 이 두 가지가 있으면 실시간 코칭, 개인 맞춤형 가이드, 맞춤형 인사이트를 제공받아 양치 습관을 개선할 수 있습니다. 진행 상황을 추적하고, 양치 기술을 개선하고, 지속적인 피드백을 받아 양치할 때마다 최고의 결과를 얻을 수 있습니다. 소닉케어 칫솔 및 앱과 함께라면 아무도 여러분을 막을 수 없습니다. 또한, 자동 동기화 기능이 있어 앱을 옆에 두고 양치하지 않아도 최신 양치 데이터를 앱에 저장할 수 있습니다.