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각질제거 효과가 있는 교체용 브러쉬
각질제거 효과가 있는 교체용 클렌징브러쉬로 칙칙해진 죽은 세포를 부드럽게 제거합니다. 필립스 진동클렌저 비자퓨어(VisaPure)와 함께 사용하십시오.모든 혜택 보기
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비자퓨어(VisaPure)를 사용한 클렌징은 메이크업 잔여물과 각질을 더 깨끗하게 제거합니다. 딥 클렌징 효과를 통해 크림, 세럼, 에센스와 같은 스킨케어 제품이 피부에 잘 흡수됩니다.
당사의 모든 비자퓨어 브러시 헤드에 사용되는 실크처럼 부드러운 모의 소재는 신중하게 선택된 섬세한 나일론입니다. 덕분에 브러시 헤드를 매우 간편하게 세척하고 언제나 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
특수하게 제작된 브러시 모: 짧은 브러시 모는 부드럽게 피부 표면의 각질을 분리하고, 긴 브러시 모는 분리된 각질을 닦아냅니다.
모든 비자퓨어(VisaPure) 브러시에는 독자적인 5-in-1 브러시 모 기술이 적용되었습니다. 브러시 모의 끝부분은 피부 위에서 보다 부드럽게 움직일 수 있도록 두 번 코팅 처리되었습니다. 더 길어진 비자퓨어 모는 피부가 편안하도록 해줍니다. 모공의 1/3 크기로 더욱 치밀하게 조직된 비자퓨어 모는 한 번의 터치만으로 더 많은 모공을 세척하면서도 부드럽고 럭셔리한 느낌을 선사합니다. 세심하게 만들어진 브러시 모의 소재는 방수가 가능합니다.
칫솔모를 간편하게 끼우고 분리할 수 있습니다. 장탈착이 간편한 칫솔모는 모든 비자퓨어 모델과 호환됩니다.
최상의 효과를 얻으려면 6개월마다 브러시를 교체하세요. 기기에서 브러시를 잡아 당겨 빼내기만 하면 간편하게 교체할 수 있습니다.
효과
호환성
서비스
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