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    VisaPure 교체가능한 각질제거용 클렌징브러쉬

    SC5992/10

    각질제거 효과가 있는 교체용 브러쉬

    각질제거 효과가 있는 교체용 클렌징브러쉬로 칙칙해진 죽은 세포를 부드럽게 제거합니다. 필립스 진동클렌저 비자퓨어(VisaPure)와 함께 사용하십시오.

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    권장 소매가: ￦25,000

    VisaPure 교체가능한 각질제거용 클렌징브러쉬

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    각질제거 효과가 있는 교체용 브러쉬

    매끄럽고 부드러운 피부를 위해

    • 부드러운 피부 각질 제거
    • 일주일에 한 번 사용
    • 6개월 교체 주기
    • 간편하게 교체
    스킨케어 제품의 흡수 촉진

    스킨케어 제품의 흡수 촉진

    비자퓨어(VisaPure)를 사용한 클렌징은 메이크업 잔여물과 각질을 더 깨끗하게 제거합니다. 딥 클렌징 효과를 통해 크림, 세럼, 에센스와 같은 스킨케어 제품이 피부에 잘 흡수됩니다.

    최적의 위생을 위한 완벽한 설계

    최적의 위생을 위한 완벽한 설계

    당사의 모든 비자퓨어 브러시 헤드에 사용되는 실크처럼 부드러운 모의 소재는 신중하게 선택된 섬세한 나일론입니다. 덕분에 브러시 헤드를 매우 간편하게 세척하고 언제나 깨끗하게 유지할 수 있습니다.

    모든 피부용 각질 제거 브러시

    특수하게 제작된 브러시 모: 짧은 브러시 모는 부드럽게 피부 표면의 각질을 분리하고, 긴 브러시 모는 분리된 각질을 닦아냅니다.

    얼굴 세안을 위한 독특한 구성의 브러시 모

    모든 비자퓨어(VisaPure) 브러시에는 독자적인 5-in-1 브러시 모 기술이 적용되었습니다. 브러시 모의 끝부분은 피부 위에서 보다 부드럽게 움직일 수 있도록 두 번 코팅 처리되었습니다. 더 길어진 비자퓨어 모는 피부가 편안하도록 해줍니다. 모공의 1/3 크기로 더욱 치밀하게 조직된 비자퓨어 모는 한 번의 터치만으로 더 많은 모공을 세척하면서도 부드럽고 럭셔리한 느낌을 선사합니다. 세심하게 만들어진 브러시 모의 소재는 방수가 가능합니다.

    클릭온 칫솔모, 간편한 장착 및 탈착

    칫솔모를 간편하게 끼우고 분리할 수 있습니다. 장탈착이 간편한 칫솔모는 모든 비자퓨어 모델과 호환됩니다.

    6개월 교체 주기

    최상의 효과를 얻으려면 6개월마다 브러시를 교체하세요. 기기에서 브러시를 잡아 당겨 빼내기만 하면 간편하게 교체할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 효과

      피부 타입
      모든 피부용

    • 호환성

      모든 비자퓨어 모델과 사용 가능
      가능*

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      권장 교체 시기
      원터치 탈부착 브러쉬
      권장 교체 기간
      6개월마다
      방수
      샤워 중에도 사용 가능
      손쉬운 세척
      가능*
      클렌징 제품과 함께 사용
      가능*

    Badge-D2C

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