얼굴 세안을 위한 독특한 구성의 브러시 모

모든 비자퓨어(VisaPure) 브러시에는 독자적인 5-in-1 브러시 모 기술이 적용되었습니다. 브러시 모의 끝부분은 피부 위에서 보다 부드럽게 움직일 수 있도록 두 번 코팅 처리되었습니다. 더 길어진 비자퓨어 모는 피부가 편안하도록 해줍니다. 모공의 1/3 크기로 더욱 치밀하게 조직된 비자퓨어 모는 한 번의 터치만으로 더 많은 모공을 세척하면서도 부드럽고 럭셔리한 느낌을 선사합니다. 세심하게 만들어진 브러시 모의 소재는 방수가 가능합니다.