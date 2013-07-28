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    VisaPure 비자퓨어(VisaPure) 매우 민감한 피부용 클렌징브러쉬

    SC5993/00

    매우 건조하거나 민감한 피부를 위한 브러쉬

    매우 민감한 피부용 클렌징 브러쉬는 섬세한 피부에 잘 맞는 가장 부드러운 클렌징 경험을 선사합니다. 더 길고 더 부드러운 브러쉬 모가 아주 민감하고 건조한 피부에 매일 부드럽지만 효과적인 클렌징 효과를 제공합니다.

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    권장 소매가: ￦20,000

    VisaPure 비자퓨어(VisaPure) 매우 민감한 피부용 클렌징브러쉬

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    매우 건조하거나 민감한 피부를 위한 브러쉬

    매끄럽고 부드러운 피부를 위해

    • 민감하고 건조한 피부용
    • 매일 사용 가능
    • 3개월마다 교체
    • 간편하게 교체
    스킨케어 제품의 흡수 촉진

    스킨케어 제품의 흡수 촉진

    비자퓨어(VisaPure)를 사용한 클렌징은 메이크업 잔여물과 각질을 더 깨끗하게 제거합니다. 딥 클렌징 효과를 통해 크림, 세럼, 에센스와 같은 스킨케어 제품이 피부에 잘 흡수됩니다.

    매우 민감하고 건조한 피부용 브러쉬

    부드러운 브러쉬 모를 사용하여 피부 자극은 줄이면서 부드러운 클렌징을 할 수 있습니다. 더욱 얇고 길어진 유연한 브러쉬 모를 통해 피부 자극은 줄이면서 매우 순한 느낌과 함께 더욱 부드러운 클렌징 효과를 볼 수 있습니다. 브러쉬 모의 끝부분은 피부 위에서 보다 부드럽게 움직일 수 있도록 두 번 코팅 처리되었습니다. 아주 부드러운 방법으로 깨끗하고 건강해 보이는 피부를 만드세요.

    얼굴 세안을 위한 독특한 구성의 브러시 모

    모든 비자퓨어(VisaPure) 브러시에는 독자적인 5-in-1 브러시 모 기술이 적용되었습니다. 브러시 모의 끝부분은 피부 위에서 보다 부드럽게 움직일 수 있도록 두 번 코팅 처리되었습니다. 더 길어진 비자퓨어 모는 피부가 편안하도록 해줍니다. 모공의 1/3 크기로 더욱 치밀하게 조직된 비자퓨어 모는 한 번의 터치만으로 더 많은 모공을 세척하면서도 부드럽고 럭셔리한 느낌을 선사합니다. 세심하게 만들어진 브러시 모의 소재는 방수가 가능합니다.

    클릭온 칫솔모, 간편한 장착 및 탈착

    칫솔모를 간편하게 끼우고 분리할 수 있습니다. 장탈착이 간편한 칫솔모는 모든 비자퓨어 모델과 호환됩니다.

    3개월마다 교체

    최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 브러시를 교체하세요. 기기에서 브러시를 잡아 당겨 빼내기만 하면 간편하게 교체할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 효과

      피부 타입
      매우 건조하거나 민감한 피부용

    • 호환성

      모든 비자퓨어 모델과 사용 가능
      가능*

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      권장 교체 시기
      원터치 탈부착 브러쉬
      권장 교체 기간
      3개월
      방수
      샤워 중에도 사용 가능
      손쉬운 세척
      가능*
      클렌징 제품과 함께 사용
      가능*

    Badge-D2C

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