HR2056/90
매일 즐기는 건강에 좋은 스무디, 소스, 얼음 분쇄
오직 필립스만이 부드러운 스무디, 섬세한 소스, 곱게 갈린 양념과 분쇄 얼음을 만들 수 있는 최고 성능의 안정적이고 오래 가는 블렌더를 제공합니다.모든 혜택 보기
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강화 플라스틱 용기로 쉽게 파손되지 않습니다. 대용량 1.2L 용기의 사용 용량은 1L입니다.
4각 스테인리스 스틸 칼날은 블렌딩과 혼합에 효과적입니다. 새롭게 디자인된 칼날이 부드럽고 딱딱한 재료를 블렌딩하고 잘라서 온 가족이 즐길 수 있는 완벽한 스무디와 소스를 만들어 줍니다.
버튼 하나로 "블렌딩 기능" 또는 "순간작동 기능"을 선택해 보세요.
블렌더 하단부에 편리한 코드 보관 시스템을 갖추어 공간이 절약됩니다.
분리 가능한 모든 부품은 식기세척기를 이용해 세척할 수 있습니다.
필립스 블렌더 모터는 사용 중 과열과 과전류 상태를 예방하도록 설계되었습니다.
필립스는 매일 사용하는 제품에 대해 더 오랜 수명을 보장하기 위해 이 제품에 2년 무상 애프터 서비스를 제공합니다.
강력한 450W 모터가 더 곱게 블렌딩해 줍니다. 아침을 여는 스무디부터 소스 만들기, 얼음 갈기가 훨씬 쉬워집니다.
1단계 속도에서 강력한 블렌딩을 자랑하며 순간작동으로 얼음을 갈아 줍니다.
엄지손가락 전용 홈이 있는 새로운 손잡이로 용기를 더욱 간편하게 쥐고 운반할 수 있습니다.
분쇄기는 향신료, 견과류, 커피콩 같은 다양한 재료를 갈아줍니다.
액세서리
기술 사양
디자인
일반 사양
마감
서비스
지속 가능성
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