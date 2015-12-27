매일 즐기는 건강에 좋은 스무디, 소스, 얼음 분쇄

오직 필립스만이 부드러운 스무디, 섬세한 소스, 곱게 갈린 양념과 분쇄 얼음을 만들 수 있는 최고 성능의 안정적이고 오래 가는 블렌더를 제공합니다.