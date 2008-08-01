보다 하얗고 건강한 치아

모두가 환하고 밝게 빛나는 미소를 좋아합니다. 자연스럽고 하얗게 빛나는 치아를 만드세요. 소닉케어 헬시화이트 전동 칫솔의 세정 및 미백 모드를 규칙적으로 사용하면 생활 치아착색이 2주 내로 제거되는 것으로 입증되었습니다.