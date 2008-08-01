HX6731/02
보다 하얗고 건강한 치아
모두가 환하고 밝게 빛나는 미소를 좋아합니다. 자연스럽고 하얗게 빛나는 치아를 만드세요. 소닉케어 헬시화이트 전동칫솔의 세정 및 미백 모드를 규칙적으로 사용하면 매일 쌓인 얼룩이 2주 내로 제거되는 것으로 입증되었습니다.모든 혜택 보기
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이 칫솔의 다이나믹한 세정 작용과 모든 치아를 직접 세정할 수 있는 디자인은 치아의 착색을 제거하여 자연스러운 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.
2분의 세정모드와 30초 추가적인 화이트닝모드가 더해진 전치부 심미효과에 집중된 모드 입니다. 커피, 차, 담배 및 레드 와인 등으로 인한 치아의 착색을 제거해 주어 2주 만에 두 단계까지 밝아지는 치아 미백 효과를 확인할 수 있습니다.*
필립스 소닉케어의 센서티브 세정 모드: 민감한 잇몸을 위해 부드러우며 깨끗하게 세정
필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.
특별한 각도로 디자인된 칫솔모가 어금니까지 쉽게 도달할 수 있어 닿기 힘든 곳의 플라그까지 제거합니다.
필립스 소닉케어는 치아 교정기를 위한 부드러운 음파 칫솔이며(교정기에 사용하는 경우 칫솔모가 더 빨리 마모될 수 있습니다) 치아 보철물(신경치료, 크라운, 라미네이트) 및 치주낭에 사용해도 안전합니다.
필립스 소닉케어 음파 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14회에 걸쳐 강도가 서서히 증가합니다.
필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.
간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.
세정력이 뛰어나며 치아를 밝게 유지할 수 있도록 도와줍니다.
소비전력
기술 사양
디자인 및 마감
서비스
편리한 사용
구성품
세정 성능
모드
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