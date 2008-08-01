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    Philips Sonicare HealthyWhite 음파칫솔

    HX6732/02

    보다 하얗고 건강한 치아

    모두가 환하고 밝게 빛나는 미소를 좋아합니다. 자연스럽고 하얗게 빛나는 치아를 만드세요. 소닉케어 헬시화이트 음파 칫솔 HX6732/02의 세정 및 미백 모드를 규칙적으로 사용하면 매일 쌓인 얼룩이 2주 내로 제거되는 것으로 입증되었습니다.

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    Philips Sonicare HealthyWhite 음파칫솔

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    보다 하얗고 건강한 치아

    더 하얀 치아를 위한 최고의 음파칫솔

    • 3가지 모드
    • 칫솔모 2개
    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어의 음파 기술이 만들어낸 강력한 물살로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    필립스 소닉케어 음파 칫솔만의 역동적인 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

    독보적인 음파 기술로 자연스러운 치아 미백

    독보적인 음파 기술로 자연스러운 치아 미백

    이 칫솔의 다이나믹한 세정 작용과 모든 치아를 직접 세정할 수 있는 디자인은 치아의 착색을 제거하여 자연스러운 하얀 치아를 유지하는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.

    2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

    2분 타이머가 권장 양치 시간을 준수하도록 도움을 줌

    필립스 소닉케어 음파칫솔에 2분 타이머가 있어 치과 전문의가 권장하는 양치 시간을 준수하는 데 도움이 됩니다.

    쿼드페이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치

    쿼드페이서의 30초 타이머로 꼼꼼한 양치

    간격 타이머가 구강 내부를 4구역으로 나누어 30초마다 다음 구역으로 넘어갈 시간이 되었음을 알려주어 구강 전체의 고른 양치가 가능합니다.

    이지스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.

    이지스타트가 소닉케어에 익숙해질 수 있도록 도와 드립니다.

    필립스 소닉케어 음파 칫솔에 익숙해질 수 있도록 처음 14회에 걸쳐 강도가 서서히 증가합니다.

    세정 및 화이트 모드: 입증된 착색 제거 효과

    세정 및 화이트 모드: 입증된 착색 제거 효과

    2분의 세정모드와 30초 추가적인 화이트닝모드가 더해진 전치부 심미효과에 집중된 모드 입니다. 커피, 차, 담배 및 레드 와인 등으로 인한 치아의 착색을 제거해 주어 2주 만에 두 단계까지 밝아지는 치아 미백 효과를 확인할 수 있습니다.*

    치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

    치아 착색 제거에 효과적인 필립스 소닉케어 음파칫솔

    필립스 소닉케어 음파칫솔은 보다 환한 미소를 지을 수 있도록 치아의 착색 제거 및 감소에 도움을 줍니다.

    일반 칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그 제거

    일반 칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그 제거

    특허 받은 음파 기술로 일반칫솔에 비해 최대 2배 더 많은 플라그를 제거합니다.

    센서티브 모드: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정

    센서티브 모드: 치아와 잇몸을 부드럽게 세정

    필립스 소닉케어의 센서티브 세정 모드: 민감한 잇몸을 위해 부드러우며 깨끗하게 세정

    역동적인 세정 작용으로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    역동적인 세정 작용으로 치아 사이까지 깨끗한 양치

    소닉케어만의 역동적인 유체 세정 기능이 잇몸을 따라 치아 사이 깊숙한 곳까지 부드럽고 효과적으로 세정합니다.

    일반 세정 모드: 표준 2분 모드

    세정력이 뛰어나며 치아를 밝게 유지할 수 있도록 도와줍니다.

    기술 사양

    • 소비전력

      전압
      110-220V

    • 기술 사양

      작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지)
      최대 3주**
      배터리
      충전식
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인 및 마감

      색상
      화이트

    • 서비스

      보증
      구입 후 2년

    • 편리한 사용

      배터리 표시등
      표시등이 배터리 상태를 나타냄
      칫솔모 시스템
      탈부착이 손쉬운 클릭온 칫솔모
      핸들
      • 슬림한 인체공학적 디자인
      • 그립감이 편안한 고무 핸들
      칫솔질 시간
      최대 3주**

    • 구성품

      핸들
      헬시화이트 1개
      칫솔모
      • 프로리절트 소형 1개
      • 프로리절트 스탠다드 칫솔모 1개
      여행용 케이스
      1개
      충전기
      1개

    • 세정 성능

      성능
      최대 90%까지 착색 제거*
      구강 건강 관리 효과
      잇몸 건강 개선을 도와줌**
      타이머
      쿼드페이서 및 스마트 타이머
      속도
      분당 최대 62,000회의 칫솔모 움직임
      착색 제거 효과
      최대 2단계 더 치아를 밝게

    • 모드

      세정
      매일매일 깨끗한 양치
      민감 세정
      치아와 잇몸을 부드럽게 세정
      세정 및 화이트
      2분 세정 + 30초 화이트

    Badge-D2C

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    • *일반 세정 모드에서 1일 2분간 2회 사용 기준
    • 일반 칫솔과 비교 시

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