칫솔모 교체 시기 알림

모든 칫솔모는 시간이 지나면 마모되기 마련입니다. 필립스 BrushSync 기술은 칫솔모 사용 기간과 양치 강도를 추적해 교체 시기가 되면 핸들에서 나는 짧은 경고음으로 사용자에게 알려 줍니다. 이를 통해 사용자는 언제나 좋은 상태의 칫솔모로 양치할 수 있습니다.