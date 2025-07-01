필립스 고객지원 필립스 여성용 면도기의 쉐이빙 헤드를 분리하거나 부착하려면 어떻게 해야 하나요?

아래 지침에 따라 필립스 여성용 면도기에서 쉐이빙 헤드(및 포일)를 탈부착하세요. 단계 번호는 아래 그림에 해당합니다.

쉐이빙 헤드를 부착하려면 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 손잡이에 부드럽게 눌러 끼우세요. 쉐이빙 헤드를 분리하려면 release 버튼을 누르고 손잡이에서 쉐이빙 헤드를 들어 올립니다. 포일을 분리하려면 쉐이빙 헤드에서 부드럽게 당겨 빼내세요(일부 구형 여성용 면도기 모델의 경우, 쉐이빙 헤드에는 쉐이빙 포일을 분리하기 위한 slide 버튼이 포함되어 있음).

팁: 아래 영상은 추가적인 안내를 제공하지만, 모델은 화면에 표시된 것과 외형이 다를 수 있습니다.