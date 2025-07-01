필립스 고객지원 필립스 여성용 면도기는 어떻게 세척하나요?

필립스 여성용 면도기가 제대로 작동하려면 정기적으로 세척해야 합니다. 모발이나 이물질이 장치에 걸려서 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 사용 후 매번 깨끗하게 세척하고 모발 또는 이물질을 철저히 헹궈내야 합니다. 보관 시 캡 또는 빗을 부착하여 포일을 보호합니다.



브러시, 수건 등의 청소 용품 또는 화학 액체를 사용하면 눈에 띌 만큼 빠르게 마모될 수 있습니다.



세척이나 건조를 위해 포일을 세면대와 같은 단단한 표면에 대고 치지 마십시오. 이로 인해 장치가 손상될 수 있습니다.



아래의 세척 지침을 따르세요.

사용 후에는 항상 포일에 쌓인 체모를 불어냅니다.

포일과 커터를 분리하고 헤드에 쌓인 체모를 제거한 다음 헹구세요.

쉐이빙 헤드를 더욱 철저히 세척해야 할 경우, 순한 비누로 약간의 비누물을 만든 뒤 쉐이빙 헤드를 다시 조립하여 손잡이에 부착한 다음, 헤드를 물에 담근 상태에서 몇 초간 스위치를 켠 후 물로 깨끗이 헹구세요.

자연 건조하세요.

제품을 안전하게 보관하고 뚜껑이나 빗을 부착하여 포일을 외부의 압력이나 충격으로부터 보호하세요.

여성용 면도기의 세척 및 관리에 대한 자세한 내용은 아래 동영상을 참조하세요.