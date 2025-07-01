필립스 여성용 면도기는 어떻게 세척하나요?

필립스 여성용 면도기가 제대로 작동하려면 정기적으로 세척해야 합니다. 모발이나 이물질이 장치에 걸려서 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 사용 후 매번 깨끗하게 세척하고 모발 또는 이물질을 철저히 헹궈내야 합니다. 보관 시 캡 또는 빗을 부착하여 포일을 보호합니다.
브러시, 수건 등의 청소 용품 또는 화학 액체를 사용하면 눈에 띌 만큼 빠르게 마모될 수 있습니다.
세척이나 건조를 위해 포일을 세면대와 같은 단단한 표면에 대고 치지 마십시오. 이로 인해 장치가 손상될 수 있습니다.
아래의 세척 지침을 따르세요.
여성용 면도기의 세척 및 관리에 대한 자세한 내용은 아래 동영상을 참조하세요.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRL128/10, BRL126/00, BRL130/00.
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