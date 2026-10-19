최상의 결과를 얻으려면 신체 부위별로 어떻게 면도하거나 트리밍해야 합니까?

필립스 여성용 면도기에는 쉐이빙헤드와 트리밍 헤드가 함께 제공됩니다. 동영상을 시청하거나 아래의 설명을 읽어 몸의 여러 부위를 면도하거나 트리밍하는 방법을 알아보십시오.
일부 모델은 두 가지 속도로 제공됩니다. 면도하려는 부위에 가장 편안하게 느껴지는 속도를 선택하십시오. 속도 설정을 변경하려면 여성용 면도기의 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 다시 누릅니다.
제품 상자나 사용 설명서를 확인하여 해당 모델과 함께 제공되는 액세서리를 확인하십시오.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRL128/10, BRL126/00, BRL130/00.
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