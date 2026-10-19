필립스 고객지원 최상의 결과를 얻으려면 신체 부위별로 어떻게 면도하거나 트리밍해야 합니까?

필립스 여성용 면도기에는 쉐이빙헤드와 트리밍 헤드가 함께 제공됩니다. 동영상을 시청하거나 아래의 설명을 읽어 몸의 여러 부위를 면도하거나 트리밍하는 방법을 알아보십시오.

일부 모델은 두 가지 속도로 제공됩니다. 면도하려는 부위에 가장 편안하게 느껴지는 속도를 선택하십시오. 속도 설정을 변경하려면 여성용 면도기의 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 다시 누릅니다.

제품 상자나 사용 설명서를 확인하여 해당 모델과 함께 제공되는 액세서리를 확인하십시오.

다리를 면도하는 방법 다리를 면도하려면 쉐이빙헤드를 손잡이에 부착합니다. 전원 버튼 누르기 면도기를 피부에 평평하게 대고 체모가 자라는 방향의 반대 방향으로 부드럽게 면도합니다. 3mm보다 긴 체모의 경우 빗을 쉐이빙헤드에 부착합니다. 빗을 사용하지 않고 면도를 하기 전에 체모를 3mm 길이로 미리 트리밍합니다. 겨드랑이를 면도하는 방법 겨드랑이를 면도하려면 쉐이빙헤드를 손잡이에 부착합니다. 전원 버튼 누르기 팔을 들어 손을 등 뒤에 두어 피부를 팽팽하게 합니다. 면도기를 위아래로 부드럽게 움직입니다. 3mm보다 긴 체모의 경우 빗을 쉐이빙헤드에 부착합니다. 빗을 사용하지 않고 면도를 하기 전에 체모를 3mm 길이로 미리 트리밍합니다. 비키니 라인을 면도, 트리밍하고 다듬는 방법 비키니 트리밍 헤드를 사용하여 비키니 라인을 손질하고 정리합니다. 다른 한 손으로 피부를 팽팽하게 당깁니다. 트리밍 헤드를 피부에 평평하게 대고 트리밍합니다. 트리밍 헤드를 피부에 수직으로 대고 손질하면 비키니 라인의 체모를 다양하게 연출할 수 있습니다. 체모를 3mm 길이로 트리밍하려면 비키니 트리밍 빗을 트리밍 헤드에 부착합니다. 페이셜 헤어 리무버(일부 모델 한정) 페이셜 헤어 리무버를 사용하여 얼굴의 체모를 제거합니다. 페이셜 헤어 리무버를 켜려면 페이셜 헤어 리무버 하단부를 'O'에서 'I'로 돌립니다. 페이셜 헤어 리무버를 얼굴 위에서 원을 그리듯 부드럽게 움직입니다. 페이셜 헤어 리무버는 윗입술, 이마, 턱선, 볼, 턱에 사용할 수 있습니다.