필립스 고객지원 필립스 여성용 면도기를 사용하여 최상의 효과를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

필립스 여성용 면도기의 쉐이빙 포일을 사용하여 목선 아래의 체모를 트리밍하고 면도할 수 있습니다. 예를 들어 겨드랑이, 팔, 다리 또는 비키니 부위(트리밍 빗 사용 시)가 포함됩니다.

시작하기 전에:

매번 사용하기 전에 쉐이빙 포일이 손상되지 않았는지 확인하고, 마모되거나 손상되면 교체하세요.

사용할 제품이 깨끗한지 확인합니다.

여성용 면도기를 민감한 부위(외부 음순 내부 및 외부 음경)에 가까이 사용할 때는 항상 트리머 빗을 사용하세요.

필립스 여성용 면도기는 목욕이나 샤워 중, 혹은 깨끗하고 건조한 피부에 사용하세요.

최적의 결과를 위해 면도하기 며칠 전에 각질을 제거하세요.



팁: 아래 영상에서 설명하는 원리는 표시된 것과 외형이 다른 모델을 비롯한 모든 여성용 면도기 모델에 적용됩니다.

면도기 사용 중 여성용 면도기는 습식과 건식에서 모두 사용할 수 있지만, 건식에서 사용하는 것이 더 나은 경우가 많습니다. 이는 젖은 체모가 피부에 달라붙기 때문에 이를 제거하기가 더 어려워지기 때문입니다.

쉐이빙 헤드가 피부에 완전히 밀착되도록 제품을 잡고, 체모가 나는 반대 방향으로 부드럽게 움직이세요. 체모가 자라는 방향은 같은 신체 부위에서도 서로 다를 수 있다는 점에 유의하세요.

사용할 수 있는 손가락으로 피부를 당겨 피부 표면에 주름이나 접히는 부분을 최소화하여 쉐이빙 헤드가 매끄럽게 미끄러질 수 있도록 하세요.

겨드랑이를 면도할 때 손을 머리 뒤로 올리면 더 쉽게 면도할 수 있습니다.

목욕이나 샤워 중에 여성용 면도기를 사용하는 경우 쉐이빙 헤드를 정기적으로 세척하여 쌓인 체모를 제거해 주세요. 면도 후 관리 원하는 경우 면도 후 피부에 진정(무알코올) 크림 또는 로션을 바를 수 있습니다.

피부가 새 면도기에 적응하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 세션 사이에 피부가 회복할 수 있도록 하세요.

보관 전에 여성용 면도기를 깨끗하게 세척하고 자연 건조해 주세요. 포일이 실수로 손상되지 않도록 빗이나 캡을 씌운 상태로 보관하세요.