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필립스 여성용 면도기를 사용하여 최상의 효과를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

필립스 여성용 면도기의 쉐이빙 포일을 사용하여 목선 아래의 체모를 트리밍하고 면도할 수 있습니다. 예를 들어 겨드랑이, 팔, 다리 또는 비키니 부위(트리밍 빗 사용 시)가 포함됩니다.

시작하기 전에:

  • 매번 사용하기 전에 쉐이빙 포일이 손상되지 않았는지 확인하고, 마모되거나 손상되면 교체하세요.
  • 사용할 제품이 깨끗한지 확인합니다.
  • 여성용 면도기를 민감한 부위(외부 음순 내부 및 외부 음경)에 가까이 사용할 때는 항상 트리머 빗을 사용하세요.
  • 필립스 여성용 면도기는 목욕이나 샤워 중, 혹은 깨끗하고 건조한 피부에 사용하세요.
  • 최적의 결과를 위해 면도하기 며칠 전에 각질을 제거하세요.


팁: 아래 영상에서 설명하는 원리는 표시된 것과 외형이 다른 모델을 비롯한 모든 여성용 면도기 모델에 적용됩니다. 

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRL128/10, BRL126/00, BRL130/00.

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