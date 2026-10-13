필립스 여성용 면도기를 사용하여 최상의 효과를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

필립스 여성용 면도기의 쉐이빙 포일을 사용하여 목선 아래의 체모를 트리밍하고 면도할 수 있습니다. 예를 들어 겨드랑이, 팔, 다리 또는 비키니 부위(트리밍 빗 사용 시)가 포함됩니다.
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팁: 아래 영상에서 설명하는 원리는 표시된 것과 외형이 다른 모델을 비롯한 모든 여성용 면도기 모델에 적용됩니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRL128/10, BRL126/00, BRL130/00.
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