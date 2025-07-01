필립스 고객지원 필립스 여성용 면도기를 샤워나 목욕 중에 사용할 수 있나요?

예, 필립스 여성용 면도기는 방수 기능이 있어 물과 함께 사용해도 안전합니다. 안전상의 이유로 이 면도기는 무선으로만 사용할 수 있으므로 전원이 연결되어 있으면 전원이 켜지지 않습니다. 무선 사용에 대한 자세한 내용은 아래 동영상을 참조하십시오.

팁: 사용 중인 모델이 영상에 나온 것과 다를 수 있지만 동일한 원리가 적용됩니다.