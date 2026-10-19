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오리지널 내추럴 또는 배앓이 방지 젖꼭지와 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 어떻게 다른가요?

일반적으로 오리지널 내추럴 젖꼭지, 배앓이 방지 젖꼭지 또는 기존 젖병에서는 우유가 쉽게 흘러나옵니다. 따라서 내추럴 리스폰스 젖꼭지로 변경할 때는 젖꼭지 유속을 더 높이는 것이 좋습니다.

아기가 새 젖꼭지에 익숙해질 수 있도록 기다려 주세요. 아기가 보내는 신호를 관찰하여 젖꼭지를 교체해야 하는지 확인하세요. 아래 표에는 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 처음 사용할 때 유속 권장 사항이 나와 있습니다. 수유 중 아기가 보내는 신호를 자세히 알아보려면 아래 비디오를 시청하세요.

오리지널 내추럴 또는 배앓이 방지 젖꼭지와 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 어떻게 다른가요?

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCY673/01, SCY670/01, SCY966/12. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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