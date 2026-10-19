필립스 고객지원 오리지널 내추럴 또는 배앓이 방지 젖꼭지와 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 어떻게 다른가요?

일반적으로 오리지널 내추럴 젖꼭지, 배앓이 방지 젖꼭지 또는 기존 젖병에서는 우유가 쉽게 흘러나옵니다. 따라서 내추럴 리스폰스 젖꼭지로 변경할 때는 젖꼭지 유속을 더 높이는 것이 좋습니다.

아기가 새 젖꼭지에 익숙해질 수 있도록 기다려 주세요. 아기가 보내는 신호를 관찰하여 젖꼭지를 교체해야 하는지 확인하세요. 아래 표에는 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 처음 사용할 때 유속 권장 사항이 나와 있습니다. 수유 중 아기가 보내는 신호를 자세히 알아보려면 아래 비디오를 시청하세요.

2025년 제품 팩에 대한 새로운 젖꼭지 탐색! 제품 팩을 명확한 탐색 기능으로 업데이트하는 중입니다. 새로운 탐색 기능은 쉽게 알아볼 수 있는 색상과 젖꼭지 유량의 선명도가 향상되었습니다. 새로운 지침, 동일한 젖꼭지 팩!