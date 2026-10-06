내추럴 및 내추럴 리스폰스 젖꼭지의 차이를 어떻게 알 수 있나요?

내추럴 리스폰스 젖꼭지는 실제 가슴과 같은 모양과 촉감으로 디자인되었습니다. 하지만 아기가 적극적으로 빨 때만 우유가 나오도록 설계된 젖꼭지는 오직 내추럴 리스폰스 젖꼭지뿐입니다.
필립스 아벤트 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 미국과 캐나다의 경우 1~5의 유속으로, 다른 국가의 경우 1~6의 유속으로 제공됩니다. 포장이 없다면, 아래 특징으로 젖꼭지를 구별할 수 있습니다.
아기가 우유를 먹는 패턴에 혼란이 생길 수 있으므로 내추럴 젖꼭지와 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 함께 사용하지 마세요. 아래 그림을 참조하여 어떤 젖꼭지를 가지고 있는지 확인하세요.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCY673/01, SCY670/01, SCY966/12. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›
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