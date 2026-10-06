필립스 고객지원 내추럴 및 내추럴 리스폰스 젖꼭지의 차이를 어떻게 알 수 있나요?

내추럴 리스폰스 젖꼭지는 실제 가슴과 같은 모양과 촉감으로 디자인되었습니다. 하지만 아기가 적극적으로 빨 때만 우유가 나오도록 설계된 젖꼭지는 오직 내추럴 리스폰스 젖꼭지뿐입니다.

필립스 아벤트 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 미국과 캐나다의 경우 1~5의 유속으로, 다른 국가의 경우 1~6의 유속으로 제공됩니다. 포장이 없다면, 아래 특징으로 젖꼭지를 구별할 수 있습니다.

젖꼭지 끝에 둥근 구멍 대신 J자 홈이 있음

젖꼭지 끝에 나선형 디자인이 없음

내추럴 젖꼭지는 측면에 숫자가 3개 표시되지만, 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 숫자가 1개만 표시됩니다.

아기가 우유를 먹는 패턴에 혼란이 생길 수 있으므로 내추럴 젖꼭지와 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 함께 사용하지 마세요. 아래 그림을 참조하여 어떤 젖꼭지를 가지고 있는지 확인하세요.

젖꼭지 유속 번호를 찾고 계신가요? 젖꼭지 유속 번호를 찾으려면 젖꼭지를 자세히 살펴보세요. 배앓이 방지 젖꼭지는 젖꼭지 측면에 유속 번호가 있습니다. 내추럴 및 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 위에서 볼 때 유속 번호가 가장 잘 보입니다.