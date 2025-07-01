필립스 고객지원 에어프리 공기 배출구 없이 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 사용할 수 있습니까?

예, 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 에어프리 공기 배출구가 없이도 사용할 수 있습니다. 에어프리 공기 배출구는 4개월 미만의 신생아를 위해 특별히 제작되었습니다. 아기가 성장해서 문제 없이 젖병에서 마실 경우 에어프리 공기 배출구 없이 젖병을 사용할 수 있습니다.



