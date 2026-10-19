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내추럴 리스폰스 젖병 및 젖꼭지는 어떻게 조립합니까?

아래 그림과 같이 수유 젖꼭지가 나사 링을 통해 완전히 당겨져 있는지 확인하여 내추럴 리스폰스 젖병을 조립하세요. 젖꼭지를 올바르게 조립하지 않으면 수유 중에 새거나 흐를 수 있습니다.
 

내추럴 리스폰스 젖꼭지를 조립합니다

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCY673/01, SCY670/01, SCY966/12. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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