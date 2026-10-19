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변색된 필립스 아벤트 제품의 부품을 사용해도 안전한가요?
필립스 아벤트 젖병은 냉동실에 적합하나요?
젖병의 미세 플라스틱에 대한 필립스 아벤트의 입장 (2021)
오리지널 내추럴 또는 배앓이 방지 젖꼭지와 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 어떻게 다른가요?
내추럴 리스폰스 젖병 및 젖꼭지는 어떻게 조립합니까?
필립스 아벤트 젖병을 데우는 데 전자레인지를 사용해도 됩니까?
아기가 내추럴 리스폰스 젖꼭지로 먹지 않으려 하는 이유는 무엇입니까?
내추럴 리스폰스 젖꼭지로 아기에게 걸쭉한 이유식을 먹일 수 있습니까?
내추럴 및 내추럴 리스폰스 젖꼭지의 차이를 어떻게 알 수 있나요?
어떤 내추럴 리스폰스 젖꼭지가 아기에게 가장 적합할까요?
아벤트 내추럴 리스폰스 젖병과 에어프리 공기 배출구를 사용하는 방법
에어프리 공기 배출구 없이 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 사용할 수 있습니까?