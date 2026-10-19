필립스 고객지원 내추럴 리스폰스 젖병 및 젖꼭지는 어떻게 조립합니까?

아래 그림과 같이 수유 젖꼭지가 나사 링을 통해 완전히 당겨져 있는지 확인하여 내추럴 리스폰스 젖병을 조립하세요. 젖꼭지를 올바르게 조립하지 않으면 수유 중에 새거나 흐를 수 있습니다.



에어프리 공기 배출구 삽입 필립스 아벤트 내추럴 리스폰스 젖병에 우유를 채웁니다. 분유를 사용하는 경우, 에어프리 공기 배출구가 막히지 않도록 분유가 잘 녹았는지 확인하십시오. 에어프리 공기 배출구를 젖병에 끼웁니다. 나사 링 사이로 젖꼭지를 통과시킵니다. 젖꼭지를 좌우로 움직이며 위로 올리면 쉽게 조립할 수 있습니다. 에어프리 공기 배출구가 장착된 젖병 위에 나사 링과 젖꼭지를 장착합니다.

유용한 팁: 에어프리 공기 배출구 상단의 아이콘은 수유 시 에어프리 공기 배출구의 올바른 위치를 알려줍니다(아래 이미지 참조).

: 에어프리 공기 배출구 상단의 아이콘은 수유 시 에어프리 공기 배출구의 올바른 위치를 알려줍니다(아래 이미지 참조).