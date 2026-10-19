아벤트 내추럴 리스폰스 젖병과 에어프리 공기 배출구를 사용하는 방법

젖병(에어프리 공기 배출구 포함)을 몇 초 동안 거꾸로 돌려 젖꼭지에 우유를 채워야 합니다. 그런 다음 젖병을 돌려 에어프리 공기 배출구가 아기의 코와 일직선으로 위쪽을 향하도록 합니다.

