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아벤트 내추럴 리스폰스 젖병과 에어프리 공기 배출구를 사용하는 방법

사용 전 모든 부품을 세척 및 소독합니다.

  1. 나사 링을 통해 젖꼭지를 당깁니다.
  2. 젖꼭지가 나사 링을 통해 완전히 당겨졌는지 확인합니다.
  3. 에어프리 공기 배출구를 젖병에 끼웁니다.
  4. 링을 조여서 뚜껑을 고정합니다.
  5. 캡을 젖병 위쪽에 설치합니다.
     

 

에어프리 공기 배출구 및 내추럴 리스폰스 젖병

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCY673/01, SCY670/01, SCY966/12. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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