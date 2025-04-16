바디 그루머
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Bodygroom Series 1000 피부 자극 없이 순식간에 절삭 가능한 바디 트리머 (그루머)
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BG1024/17
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사용 설명서
EU 적합성 선언
전체 (7)
전원 콘센트에 연결되어 있는 동안 필립스 그루머를 사용할 수 있습니까?
필립스 그루머, 트리머 또는 클리퍼를 충전하려면 어떻게 해야 합니까?
필립스 그루머에 나타나는 기호는 무엇을 의미합니까?
필립스 바디 그루머를 어떤 부위에 사용할 수 있습니까?
필립스 그루머를 물로 헹궈도 됩니까?
필립스 그루머는 어떻게 세척합니까?
필립스 그루머 또는 클리퍼의 모델 또는 일련 번호는 어디에서 찾을 수 있나요?
필립스 그루머/헤어 클리퍼가 작동하지 않습니다
필립스 그루머/헤어 클리퍼에서 이상한 소음이 발생합니다
필립스 그루머로 모발이 고르게 트리밍되지 않음
필립스 그루머 사용 후 피부 자극이 발생합니다.
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