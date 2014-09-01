쉐이빙헤드에 남는 상쾌한 향

스마트클린 시스템의 새로운 카트리지 액체는 독특한 제조법이 사용되었으며 향기가 납니다. 면도기를 위생적으로 세척하며 세척 후에는 쉐이빙헤드에 상쾌한 향이 남습니다.