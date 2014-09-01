액티브 윤활 시스템은 피부 자극과 쉐이빙헤드 및 면도날의 마모를 감소시켜 새 면도기와 같은 성능을 오랫동안 유지할 수 있습니다.
DualFiltration 시스템 및 액티브 윤활 기능은 물보다 최대 10배 우수한 세척 효과를 자랑합니다.
스마트클린 시스템의 새로운 카트리지 액체는 독특한 제조법이 사용되었으며 향기가 납니다. 면도기를 위생적으로 세척하며 세척 후에는 쉐이빙헤드에 상쾌한 향이 남습니다.
세척 카트리지가 장착된 필립스 스마트클린 시스템은 폼이나 젤과 함께 사용한 면도기를 효과적으로 세척하는 최초의 면도기 세척 시스템입니다.
주 1회 사용 기준으로 카트리지 1팩은 3개월 간 사용할 수 있습니다. 포함된 2팩으로 6개월간 간편한 세척이 가능합니다.
세척 카트리지는 스마트클린 시스템이 적용된 모든 면도기에 사용할 수 있습니다.
이중 필터 시스템을 통해 체모, 폼 및 젤을 제거합니다. 특수한 이중 필터는 체모가 쉐이빙헤드를 막는 것을 방지해 면도기가 최상의 성능을 유지합니다.
특허받은 피부 유분 제거 용액이 면도날에 묻어 있는 피부 유분과 먼지를 제거하여 매일 상쾌하고 깨끗한 면도를 할 수 있습니다.
구성품
용량
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