세계 1위 전기 면도기 브랜드¹
피부 표면까지 초근접 밀착 면도, 저녁까지 깔끔하게
필립스의 특허받은 트리플액션 리프트 & 컷 시스템은 모근부터 수염을 부드럽게 들어 올려 피부에 밀착된 상태에서 0.00mm²까지 정밀하게 절삭하며, 피부를 보호합니다. 오랫동안 지속되는 밀착 면도를 경험하세요.
오랫동안 지속되는 밀착 면도와 피부 편안함
프리미엄 전기면도기 필립스 i9000은 트리플액션 리프트 & 컷 시스템으로 피부에 밀착된 모발까지 깔끔하게 절삭하여, 닿기 힘든 부위까지 오래 지속되는 밀착 면도를 선사합니다.
밀착력
오랫동안 지속되는 밀착 면도
초근접 절삭 시스템으로 최상의 밀착 면도를 경험하세요. 저녁까지 지속되는 차이를 바로 느낄 수 있습니다.
정밀함
닿기 힘든 부위의 수염까지 정밀하게 면도
목선부터 코 아래까지 이어지는 면도기 헤드와 피부의 밀착을 느껴보세요
효율성
긴 수염도 강력하고 효과적으로 절삭
자동으로 수염 상태에 적응하는 면도기로 1일, 3일, 7일 된 수염도 손쉽게 면도합니다
피부에 밀착되는 면도, 오래 지속되는 효과
특허받은 트리플 액션 리프트 & 입체 면도 시스템은 수염을 뿌리에서 부드럽게 들어 올려 피부를 베지 않고 0.00mm 피부 수준까지 정밀하게 면도하여 오래 지속되는 밀착 면도를 구현합니다.
면도하기 어려운 부위까지 정교하게
피부를 당기는 패턴으로 움직이는 매우 유연한 컴팩트 헤드가 얼굴의 모든 곡선에 맞게 역동적으로 조정됩니다. 목이나 콧밑처럼 면도하기 어려운 부위의 수염도 더욱 밀접하게 접촉하여 20% 더 정교하게* 면도할 수 있습니다. 어떤 부위든 깔끔하게 마무리합니다.
1일, 3일, 7일된 수염도 한 번에 효율적으로 제거
360° 회전식 Dual SteelPrecision 면도날은 다양한 방향으로 자라는 수염을 효과적으로 제거합니다. 분당 700만 번의 커팅 동작으로 1일, 3일, 7일차 수염까지도 균일하고 효율적으로 면도할 수 있습니다.
50% 더 부드러운 글라이드**로 편안함 극대화
필립스의 최첨단 피부 보호 기능으로 제곱 센티미터당 50만 개의 마이크로테크 비드가 포함된 친수성 코팅을 통해 피부 위에서 50% 더 부드럽게 미끄러집니다.** 마찰은 줄고 최고의 편안함을 느낄 수 있습니다.
수염 밀도에 맞게 조절하여 손쉬운 면도 가능
면도기의 지능형 센서가 수염 밀도를 초당 500회 판독하고 커팅력을 자동 조절하여 수염이 빽빽한 경우에도 쉽고 부드럽게 면도할 수 있습니다.
강한 내구성, 목적 있는 설계
내구성 유지하면서도 바이오 기반 소재를 사용해 탄소 배출을 줄여 환경을 생각했습니다.
오래가는 성능 - 최대 5년 품질 보증³
내구성이 뛰어난 면도기를 통해 최상의 신뢰성과 성능을 경험하세요.
더 가까이, 최상의 피부 편안함과 함께
AI 기반 피부 보호 기술로 편안함을 유지하면서 피부 표면까지 수염을 절삭하여 오랫동안 지속되는 밀착 면도를 제공합니다.
남성 면도 앱
GroomTribe 앱으로 면도를 최적화하세요
면도 모드 및 설정을 세밀하게 조정
실시간 가이드를 통해 면도 기술을 향상
면도기 상태 및 액세서리 수명을 추적
Disclaimers
¹ Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2023년판, 2023년 12월 조사 기준
² "필립스 글로벌 리서치센터 내부 테스트 기준 (Global ACL List 2025.04) 본 테스트는 필립스 자사 테스트 환경에서 진행된 결과이며, 실제 사용 환경, 사용자 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다."
³ 2년 품질 보증 + 구매 후 90일 이내에 Philips.com 등록 시 추가 보증 기간 제공
* 이전 모델 대비
** 비드 없는 코팅과 비교 시
*** 구매 후 90일 이내에 Philips.com에서 제품 등록 시
**** 카트리지에 물이 있는 경우와 비교 시
