예. 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 모든 내추럴 젖병과 함께 사용할 수 있습니다. 하지만 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 아기에게 사용하기 시작했다면, 오리지널 내추럴 젖꼭지와 번갈아 사용하지 않는 것이 좋습니다. 두 젖꼭지는 유속과 마시는 방식이 달라 아기가 혼란을 느낄 수 있습니다.