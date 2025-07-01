내추럴 리스폰스 젖꼭지의 가장 큰 장점은 실제 모유 수유와 유사한 방식으로 작동하여 아기가 자연스러운 리듬에 따라 빨고, 삼키고, 숨쉴 수 있다는 점입니다. 모유 수유 중일 때 아기의 움직임을 고려했으며 아기가 적극적으로 빨 때만 젖꼭지에서 우유가 흘러나옵니다. 내추럴 리스폰스 젖꼭지는 새지 않습니다. 아이는 항상 유속을 제어하고 원할 때 수유를 하고 일시 중지할 수 있습니다. 자연스러운 모유 수유를 하든 젖병 수유를 하든 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 사용하면 두 가지 수유 방법 간에 자유롭게 전환할 수 있습니다.

에어프리 공기 배출구 덕분에 젖꼭지 안이 공기가 아닌 우유로 가득찹니다. 이 제품은 수유 중 편안함을 제공하며 배앓이 및 가스 역류와 같은 일반적인 문제를 줄일 수 있도록 설계되었습니다.

아기가 내추럴 리스폰스 젖꼭지에 익숙해지려면 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다. 그러니 몇 번 시도한 후 아기가 젖꼭지를 거부하더라도 실망하지 마세요. 특히 프리플로우 젖병에서 전환하는 경우, 아기가 젖꼭지에 익숙해지기까지 2~3번 정도 시도해야 할 수 있습니다.