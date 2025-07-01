내추럴 리스폰스 젖꼭지는 작동 방식이 특별합니다. 이 젖꼭지는 아기가 적극적으로 빨 때만 우유가 나옵니다. 이 젖꼭지는 아기의 수유 속도 선호도(느림 혹은 빠름)를 기준으로 선택할 수 있습니다. 모든 아기는 고유한 개성이 있고 수유 리듬도 저마다 다릅니다. 따라서 제품 팩에 표시된 젖꼭지 선택 기준은 연령이 아닌 유속 수준(초저속부터 초고속까지)을 기준으로 합니다.

오리지널 필립스 아벤트 내추럴 젖꼭지를 사용했다면, 아기가 별로 힘을 들이지 않고도 많은 양의 우유를 빠르게 마시는 데 익숙해져 내추럴 리스폰스 젖꼭지에서는 유속을 더 높여야 할 수 있습니다.

원래는 젖꼭지 제품 팩에 연령(개월)을 표시했습니다. 이러한 표시는 평균적인 아기가 어느 단계에서 시작해야 할지 안내하기 위한 것이었습니다. 이러한 표시에 대해 권장 사항이 아닌 처방처럼 느껴진다는 피드백이 있었습니다. 이로 인해 아기의 반응에 따라 유속을 변경하는 것에 대한 의문이 생기기도 했습니다.

아기의 수유 리듬은 저마다 다릅니다. 아기의 연령이 아니라 우유를 마시는 스타일을 기준으로 선택하세요.

젖병에 연령 표시를 유지한 것은 아기가 일반적으로 마시는 우유량에 맞는 적절한 젖병 크기를 선택할 수 있도록 돕기 위함입니다.