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필립스 아벤트 젖병 수유 제품은 호환됩니까?

어떤 필립스 아벤트 젖병 및 젖꼭지가 서로 호환되는지 알아보려면 아래 정보를 참조하세요.

아래 4개 섹션에서는 필립스 아벤트의 호환성에 대해 알아야 할 모든 정보를 확인할 수 있습니다.

  • 내추럴 및 내추럴 리스폰스 

  • 내추럴 유리 

  • 배앓이 방지 

  • 에어프리 공기 배출구.

각 섹션에는 체크 표시나 X 표시와 함께 다양한 항목 조합이 표시되어 해당 조합이 호환되는지 여부를 나타냅니다.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCY966/12, SCY930/01, SCY933/01. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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