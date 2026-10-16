필립스 고객지원 필립스 아벤트 젖병 수유 제품은 호환됩니까?

어떤 필립스 아벤트 젖병 및 젖꼭지가 서로 호환되는지 알아보려면 아래 정보를 참조하세요.



아래 4개 섹션에서는 필립스 아벤트의 호환성에 대해 알아야 할 모든 정보를 확인할 수 있습니다.

내추럴 및 내추럴 리스폰스

내추럴 유리

배앓이 방지

에어프리 공기 배출구.

각 섹션에는 체크 표시나 X 표시와 함께 다양한 항목 조합이 표시되어 해당 조합이 호환되는지 여부를 나타냅니다.

내추럴 및 내추럴 리스폰스 아래 이미지는 내추럴 및 내추럴 젖병, 나사 링, 젖꼭지와 호환되는 필립스 아벤트 제품을 나타냅니다.



필립스 아벤트 내추럴 및 내추럴 리스폰스 관련 주요 팁: 내추럴 및 내추럴 리스폰스 젖병에 동일한 나사 링이 판매됩니다. 즉, 나사 링은 서로 호환됩니다. 내추럴 유리 아래 이미지는 내추럴 유리 젖병과 호환되는 필립스 아벤트 제품을 보여줍니다.



필립스 아벤트 내추럴 유리 젖병 관련 주요 팁: 유리 젖병에는 내추럴 및 내추럴 리스폰스 나사 링과 젖꼭지를 모두 사용할 수 있습니다.

배앓이 방지 젖꼭지/나사 링 또는 에어프리 공기 배출구가 있는 경우 내추럴 유리 젖병과 호환되지 않습니다 . 배앓이 방지 아래 이미지는 배앓이 방지 젖병, 나사 링 및 젖꼭지와 호환되는 필립스 아벤트 제품을 나타냅니다. 에어프리 공기 배출구 아래 이미지는 에어프리 공기 배출구와 호환되는 필립스 아벤트 제품을 나타냅니다.



필립스 아벤트 에어프리 공기 배출구 관련 주요 팁: 필립스 아벤트 플라스틱(유리 제외) 젖병에는 에어프리 공기 배출구를 사용할 수 있습니다.

필립스 아벤트 내추럴 리스폰스 또는 배앓이 방지 젖꼭지와 함께 제공되는 나사 링을 사용하는 경우 에어프리 공기 배출구가 호환됩니다. 추가 지원 필립스 아벤트 제품의 호환성에 대해 궁금한 점이나 우려되는 점이 있으면 당사에 문의해 주세요.