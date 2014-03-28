MS592/51
교체용 부드러운 각질 제거용 브러시
남성의 피부를 칙칙하게 만드는 각질을 부드럽게 제거하기 위해 특별 제작된 교체용 브러쉬입니다. 이 브러쉬는 필립스 비자퓨어맨(VisaPure Men) 전용 제품입니다.
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특별하게 디자인된 브러시를 통해 코의 주름과 같이 닿기 힘든 부위를 포함한 얼굴 전체를 쉽게 클렌징할 수 있습니다.
클릭온/클릭오프 기능을 사용하여 브러시를 간편하게 교체할 수 있습니다.
위생적이면서도 뛰어난 피부 클렌징 결과를 얻으려면 6개월마다 브러시를 교체하는 것이 좋습니다.
브러시 모가 각질 제거용으로 특별히 디자인되었습니다. 짧은 브러시 모는 부드럽게 각질을 제거하며, 긴 브러시 모는 죽은 피부 세포를 닦아냅니다.
호환성
세척
유지관리
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