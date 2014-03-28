피부를 칙칙하게 만드는 각질을 제거하기 위한 이중 브러시 모

브러시 모가 각질 제거용으로 특별히 디자인되었습니다. 짧은 브러시 모는 부드럽게 각질을 제거하며, 긴 브러시 모는 죽은 피부 세포를 닦아냅니다.