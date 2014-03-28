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  • 교체용 부드러운 각질 제거용 브러시 교체용 부드러운 각질 제거용 브러시 교체용 부드러운 각질 제거용 브러시

    각질 제거용 브러시

    MS592/51

    교체용 부드러운 각질 제거용 브러시

    남성의 피부를 칙칙하게 만드는 각질을 부드럽게 제거하기 위해 특별 제작된 교체용 브러쉬입니다. 이 브러쉬는 필립스 비자퓨어맨(VisaPure Men) 전용 제품입니다.

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    권장 소매가: ￦25,000

    각질 제거용 브러시

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    교체용 부드러운 각질 제거용 브러시

    각질 제거용으로 특별 제작된 브러쉬 모

    특별히 디자인된 브러쉬를 사용하면 얼굴의 모든 부위를 쉽게 클렌징할 수 있습니다.

    특별히 디자인된 브러쉬를 사용하면 얼굴의 모든 부위를 쉽게 클렌징할 수 있습니다.

    특별하게 디자인된 브러시를 통해 코의 주름과 같이 닿기 힘든 부위를 포함한 얼굴 전체를 쉽게 클렌징할 수 있습니다.

    손쉬운 클릭온, 필립스 비자퓨어맨(VisaPure Men)과 호환 가능

    손쉬운 클릭온, 필립스 비자퓨어맨(VisaPure Men)과 호환 가능

    클릭온/클릭오프 기능을 사용하여 브러시를 간편하게 교체할 수 있습니다.

    최상의 효과를 얻으려면 6개월마다 브러시 교체

    최상의 효과를 얻으려면 6개월마다 브러시 교체

    위생적이면서도 뛰어난 피부 클렌징 결과를 얻으려면 6개월마다 브러시를 교체하는 것이 좋습니다.

    피부를 칙칙하게 만드는 각질을 제거하기 위한 이중 브러시 모

    브러시 모가 각질 제거용으로 특별히 디자인되었습니다. 짧은 브러시 모는 부드럽게 각질을 제거하며, 긴 브러시 모는 죽은 피부 세포를 닦아냅니다.

    기술 사양

    • 호환성

      사용 가능한 제품 유형
      • 스마트클릭 브러시 RQ585
      • 스마트클릭 브러시 SH575
      • 비자퓨어맨(VisaPure MEN) 제품군(MS50xx)

    • 세척

      물과 중성 비누로 세척
      수건을 이용해 브러시 건조

    • 유지관리

      3개월마다 헤드 교체

    Badge-D2C

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